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14:05 (мск), источник: Интерфакс

Праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли в городах Урала

Челябинск. 9 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Уральского федерального округа прошли военные парады и праздничные мероприятия.

Источник: Reuters

В Екатеринбурге торжественные мероприятия начались с церемонии возложения цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» исполнительный директор «Дирекции городских праздничных мероприятий» Илья Марков.

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В 10:00 по местному времени (8:00 мск) на площади 1905 года начался парад Победы. В нем приняли участие 2,3 тыс. военнослужащих, курсантов, кадетов, бойцов МЧС, ФСИН, МВД и более 50 единиц военной техники. После военного парада на проспекте Ленина стартовала акция «Бессмертный полк».

По предварительным подсчетам организаторов с портретами участников Великой отечественной войны вышло более 70 тыс. жителей города. «Желающих в этом году, безусловно, больше, чем в прошлом году, порядка 100 тыс. человек», — отметил И. Марков. Праздничные мероприятия пройдут на шести площадках города. Вечером горожане увидят салют в честь Дня Победы.

В Челябинске парад Победы начался в полдень, праздничные мероприятия прошли на площади Революции, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Урал».

Сначала над площадью пролетели бомбардировщики, ознаменовав начало торжественного построения. Парад открыли знаменные группы челябинского филиала Военно-воздушной академии. Затем за ротой почетного караула промаршировали барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната и парадный расчет Краснознаменной танковой дивизии.

Всего в параде приняли участие порядка 3 тыс. человек и несколько тысяч единиц техники — танк Т-34, тяжелый танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, мотоциклы М-72, бронетранспортеры, грузовые автомобили, вездеходы, тяжелая техника БТР-40.

После парада состоится акция «Бессмертный полк», всего в городе пройдет более 100 праздничных мероприятий, которые завершатся фейерверком в честь 72-ой годовщины Победы.

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