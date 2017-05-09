Праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли в городах Урала
Челябинск. 9 мая.
Челябинск. 9 мая.
В Екатеринбурге торжественные мероприятия начались с церемонии возложения цветов на Широкореченском
В 10:00 по местному времени (8:00 мск) на площади 1905 года начался парад Победы. В нем приняли участие 2,3 тыс. военнослужащих, курсантов, кадетов, бойцов МЧС, ФСИН, МВД и более 50 единиц военной техники. После военного парада на проспекте Ленина стартовала акция «Бессмертный полк».
По предварительным подсчетам организаторов с портретами участников Великой отечественной войны вышло более 70 тыс. жителей города. «Желающих в этом году, безусловно, больше, чем в прошлом году, порядка 100 тыс. человек», — отметил И. Марков. Праздничные мероприятия пройдут на шести площадках города. Вечером горожане увидят салют в честь Дня Победы.
В Челябинске парад Победы начался в полдень, праздничные мероприятия прошли на площади Революции, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Урал».
Сначала над площадью пролетели бомбардировщики, ознаменовав начало торжественного построения. Парад открыли знаменные группы челябинского филиала
Всего в параде приняли участие порядка 3 тыс. человек и несколько тысяч единиц техники — танк Т-34, тяжелый танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, мотоциклы М-72, бронетранспортеры, грузовые автомобили, вездеходы, тяжелая техника БТР-40.
После парада состоится акция «Бессмертный полк», всего в городе пройдет более 100 праздничных мероприятий, которые завершатся фейерверком в честь 72-ой годовщины Победы.