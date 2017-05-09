Праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли в городах Урала

В 10:00 по местному времени (8:00 мск) на площади 1905 года начался парад Победы. В нем приняли участие 2,3 тыс. военнослужащих, курсантов, кадетов, бойцов МЧС, ФСИН, МВД и более 50 единиц военной техники. После военного парада на проспекте Ленина стартовала акция «Бессмертный полк».

По предварительным подсчетам организаторов с портретами участников Великой отечественной войны вышло более 70 тыс. жителей города. «Желающих в этом году, безусловно, больше, чем в прошлом году, порядка 100 тыс. человек», — отметил И. Марков. Праздничные мероприятия пройдут на шести площадках города. Вечером горожане увидят салют в честь Дня Победы.