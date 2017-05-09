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12:31 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде в ночь на 9 мая пошёл снег

В ночь на вторник, 9 мая, в Калининграде и области похолодало и пошёл снег. Растаял он только во вторник утром.

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6
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Синоптики ранее прогнозировали холодную погоду к 9 мая, однако обещали дожди. По прогнозам весь май будет холодным, облачным и дождливым.

Резкое похолодание наступило не только в Калининграде. Так, в Москве 8 мая пошёл снег и сильно понизилась температура. Из-за неблагоприятных погодных условий в Минобороны решили отозвать авиацию, которая должна была участвовать в параде Победы.

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