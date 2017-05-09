В Калининграде в ночь на 9 мая пошёл снег

Синоптики ранее прогнозировали холодную погоду к 9 мая, однако обещали дожди. По прогнозам весь май будет холодным, облачным и дождливым.

Резкое похолодание наступило не только в Калининграде. Так, в Москве 8 мая пошёл снег и сильно понизилась температура. Из-за неблагоприятных погодных условий в Минобороны решили отозвать авиацию, которая должна была участвовать в параде Победы.