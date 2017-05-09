Более 500 тыс. жителей региона приняли участие в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Уже на площади Куйбышева глава региона по традиции подошел к трибунам, где сидят ветераны, пожал им руки, лично поблагодарив их за неоценимый вклад в Великую Победу, поздравил со священным для всех россиян праздником.

Во время наполнения зрителями трибун площади им. Куйбышева на площади Славы формировалась праздничная колонна. По ул. Молодогвардейской до места проведения парада в колонне вместе с ветеранами и жителями области прошел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По обеим сторонам улицы их встречали тысячи жителей и гостей города.

В начале парада с приветственным словом и поздравлениями с Днем Великой Победы к участникам и зрителям обратился глава региона.

«Дорогие ветераны! Уважаемые участники парада! Уважаемые жители Самарской области! Сердечно поздравляю Вас с великим праздником — Днем Победы! Чем дальше от нас то суровое, полное тягот и лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Благодаря их мужеству, отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить. Мирно трудиться. Растить детей в великой и свободной стране», — сказал Николай Меркушкин.

Напомним, 233 жителя области были удостоены высшей награды — звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Также губернатор отметил, что все жители области гордятся тем, что в годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и кузницей, где ковалось оружие Победы. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны.

«Сельчане, в основном, женщины, старики и дети, самоотверженно трудились на полях, чтобы обеспечить нашу армию продовольствием. Все они — каждый в меру своих сил — как могли, приближали светлый миг Победы. И наш святой долг — сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага. Символом этой памяти стала всенародная акция “Бессмертный полк”, объединившая миллионы наших соотечественников. Эта народная инициатива, изначально поддержанная лично президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, охватила уже полсотни стран мира. В рядах “Бессмертного полка” люди разных возрастов и поколений, национальностей и вероисповеданий. Это свидетельство того, что для наших сограждан Победа в Великой Отечественной войне была, есть и будет главным событием в истории нашей Отчизны. Это и важнейший залог сохранения исторической правды о войне. Это духовный фундамент могущества и процветания нашей державы на многие и многие годы вперед», — сказал Николай Меркушкин.

Глава региона обратился к ветеранам, отметив, что в этом году Самара впервые встречает День Победы в статусе «Города трудовой и боевой славы». Присвоение столице нашей области этого почетного звания — прежде всего, заслуга старшего поколения.

«Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей страны, для всего человечества. На примере Солдат Победы, на вашем личном примере все новые и новые поколения учатся преданно и честно служить Отечеству. Отдавать все силы ради свободы, величия и процветания нашей Родины. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, мира и добра! Слава Солдатам Победы! Низкий поклон вам, труженики тыла! Слава народу-победителю! С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!», — особо подчеркнул губернатор.

В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, всего — более 5 тыс. человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдали более 30 тыс. жителей и гостей областной столицы. Вдоль улиц, примыкающих к площади им. Куйбышева собрались еще более 50 тыс. человек. Напомним, эту традицию заложил губернатор в 2013 году, чтобы каждый мог увидеть шествие военных колонн на расстоянии вытянутой руки.

Завершился Парад Победы масштабной акцией «Бессмертный полк». Вслед за парадными расчетами военнослужащих, студентов, кадетов на площадь им. Куйбышева вступила колонна жителей Самарской области. 45 тыс. человек прошли мимо зрительских трибун, в их руках были портреты родных и близких, которые не вернулись с полей сражений и тех, кто прошел тяготы боев и вернулся, чтобы заново отстраивать страну.

Колонну «Бессмертного полка» зрители на трибунах и по всей улице Молодогвардейская встречали со слезами на глазах. К этой акции присоединился Николай Меркушкин. Он шел с портретом своего дяди — майора, участника Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Меркушкина.

В целом на территории всей Самарской области в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 500 тыс. человек.