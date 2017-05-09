Гродненцы присоединились к праздничному шествию в День Победы

«Уже 72 года отделяет нас от того момента, когда была подведена черта под историей самой кровопролитной в истории человечества войны. Именно столько времени мы пишем слово “Победа” с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига советского народа в битве с фашизмом», — отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что Гродненщина сполна познала все ужасы военного лихолетья, каждая пядь этой земли дышит мужеством, стойкостью и героизмом.

Тысячи гродненцев приняли участие в праздновании 9 Мая. Многотысячная колонна с участием ветеранов, руководителей города и области, представителей предприятий и учреждений прошла по проспекту Космонавтов до Кургана Славы.

«Дорогие ветераны, все вы достойные представители великого поколения победителей. Сила вашего духа превосходила силу вражеского оружия. Спасибо, что, разгромив врага, вы совершили еще один подвиг. Именно вашим трудом страна поднялась из руин, были построены заново заводы, фабрики, жилые дома, школы», — отметил Владимир Кравцов. Он также поблагодарил ветеранов за воспитание молодежи, за участие в строительстве белорусского государства, за неравнодушие к существующим в обществе проблемам. Владимир Кравцов отметил, что День Победы — это ориентир, который собирает вокруг себя лучшие общенациональные силы.

После торжественного митинга состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. Тожественным маршем прошли войска Гродненского гарнизона. Продолжились праздничные мероприятия на различных площадках города. На территории комплекса оборонительных сооружений «Рубеж Карбышева» гости могут увидеть показательные выступления войск Западного оборонительного командования. Праздничные программы развернулись и в центре города — на площади Советской работает ресторан под открытым небом, дает плац-концерт оркестр МЧС, выступают творческие коллективы города. В парке Жилибера работает детская анимационная площадка, подобные площадки организованы в микрорайонах города и райцентрах области.

У Кургана Славы вечером развернется концерт, который завершится массовым исполнением «Катюши» и праздничным салютом.