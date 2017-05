Джамала показала, как готовится к первому полуфиналу Евровидения 2017

«The ESC 2017 starts tonight with the first Semi-Final! Don't miss my performance! Уже сегодня начнется Евровидение, которое увидит весь мир», — написала певица.

Она рассказала о своих переживаниях, о своем эмоциональном состоянии, которое уже не впервые ощущает в преддверии конкурса.

«Знаете, вчера целый день были прогоны, репетиции, съемки. Я снова вспомнила, что конкурс — это самое сложное эмоциональное и физическое нагрузки, которое только можно представить. И я очень счастлива, что у меня есть такая команда, которая помогает делать номера и показывать всему миру, что у нас происходит настоящий праздник музыки и шоу … Моя команда, которая говорила тогда и говорит сейчас: «I Believe in U», — отметила Джамала.