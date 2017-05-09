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13:04 (мск), источник: РБК - Украина

Джамала показала, как готовится к первому полуфиналу Евровидения 2017

Украинская певица Джамала, которая принесла Украине победу на Евровидении 2016, показала приготовление к первому полуфиналу международного песенного конкурса этого года, который состоится во вторник, 9 мая, в столичном МВЦ на «Левобережной». Джамала опубликовала несколько фотографий на своей странице в соцсети Facebook.

Источник: Reuters

«The ESC 2017 starts tonight with the first Semi-Final! Don't miss my performance! Уже сегодня начнется Евровидение, которое увидит весь мир», — написала певица.

Она рассказала о своих переживаниях, о своем эмоциональном состоянии, которое уже не впервые ощущает в преддверии конкурса.

«Знаете, вчера целый день были прогоны, репетиции, съемки. Я снова вспомнила, что конкурс — это самое сложное эмоциональное и физическое нагрузки, которое только можно представить. И я очень счастлива, что у меня есть такая команда, которая помогает делать номера и показывать всему миру, что у нас происходит настоящий праздник музыки и шоу … Моя команда, которая говорила тогда и говорит сейчас: «I Believe in U», — отметила Джамала.

«Подготовила для вас музыкальные сюрпризы, не пропустите мои выступления в Первом полуфинале Евровидения 2017. Начало шоу в 22.00», — сообщила исполнительница.

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