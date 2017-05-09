Иркутская область встретила 72-ю годовщину Великой Победы

Торжества начались с традиционного шествия с участием ветеранов, молодежи и войск Иркутского гарнизона от танка «Иркутский комсомолец» до Вечного огня. Первые лица региона и города приняли участие в митинге, возложили гирлянды и цветы к мемориалу. После этого на площади графа Сперанского состоялись показательные выступления, торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.