В Краснодаре состоялся Парад Победы

В праздничном параде приняли участие 38 расчетов, конная группа почетного караула Кубанского казачьего войска, воспитанники казачьих кадетских корпусов, свыше двух тысяч военнослужащих, 25 единиц военной техники и шесть единиц вооружения. После торжественного марша курсанты высших военных училищ в сопровождении военного оркестра по традиции исполнили песню «День Победы».

Всех присутствующих с праздником поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что «несмотря на то, что враг превосходил в численности и оружии он не поборол советский народ».



«У фашистов не было четкого понимания, что у нас есть непобедимая сила воли, духа, характер и безграничная любовь к Родине. Эта любовь, эта готовность отдать жизнь за свой народ и есть патриотизм, — отметил Вениамин Кондратьев», — отметил он.

Глава региона также акцентировал, что «дух победителей оказался не сломлен и после мая 1945 года, когда освободители Европы вернулись на пепелища, в разрушенные дома, к могилам своих родных».