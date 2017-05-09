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13:02 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре состоялся Парад Победы

В Краснодаре 9 мая на Театральной площади прошел Парад Победы.

Источник: ЮГА.ру

В праздничном параде приняли участие 38 расчетов, конная группа почетного караула Кубанского казачьего войска, воспитанники казачьих кадетских корпусов, свыше двух тысяч военнослужащих, 25 единиц военной техники и шесть единиц вооружения. После торжественного марша курсанты высших военных училищ в сопровождении военного оркестра по традиции исполнили песню «День Победы».

Всех присутствующих с праздником поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что «несмотря на то, что враг превосходил в численности и оружии он не поборол советский народ».

«У фашистов не было четкого понимания, что у нас есть непобедимая сила воли, духа, характер и безграничная любовь к Родине. Эта любовь, эта готовность отдать жизнь за свой народ и есть патриотизм, — отметил Вениамин Кондратьев», — отметил он.

Глава региона также акцентировал, что «дух победителей оказался не сломлен и после мая 1945 года, когда освободители Европы вернулись на пепелища, в разрушенные дома, к могилам своих родных».

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«Ветераны научили нас сплоченности, единению, передали не только силу, но и огромную ответственность за нашу страну. Мы с гордостью сегодня несем звание потомков солдат Великой Победы», — добавил он.

Всех участников парада также поздравили председатель ЗСК Владимир Бекетов, федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, вице-губернаторы, представители мэрии и гордумы, командиры воинских частей, руководители силовых ведомств края, ветераны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 9 мая проходят праздничные мероприятия, концерты, шествия и патриотические акции.

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