В Краснодаре состоялся Парад Победы
В Краснодаре 9 мая на Театральной площади прошел Парад Победы.
В Краснодаре 9 мая на Театральной площади прошел Парад Победы.
В праздничном параде приняли участие 38 расчетов, конная группа почетного караула Кубанского казачьего войска, воспитанники казачьих кадетских корпусов, свыше двух тысяч военнослужащих, 25 единиц военной техники и шесть единиц вооружения. После торжественного марша курсанты высших военных училищ в сопровождении военного оркестра по традиции исполнили песню «День Победы».
Всех присутствующих с праздником поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что «несмотря на то, что враг превосходил в численности и оружии он не поборол советский народ».
«У фашистов не было четкого понимания, что у нас есть непобедимая сила воли, духа, характер и безграничная любовь к Родине. Эта любовь, эта готовность отдать жизнь за свой народ и есть патриотизм, — отметил Вениамин Кондратьев», — отметил он.
Глава региона также акцентировал, что «дух победителей оказался не сломлен и после мая 1945 года, когда освободители Европы вернулись на пепелища, в разрушенные дома, к могилам своих родных».
«Ветераны научили нас сплоченности, единению, передали не только силу, но и огромную ответственность за нашу страну. Мы с гордостью сегодня несем звание потомков солдат Великой Победы», — добавил он.
Всех участников парада также поздравили председатель ЗСК Владимир Бекетов, федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор,
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 9 мая проходят праздничные мероприятия, концерты, шествия и патриотические акции.