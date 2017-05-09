«Гвоздики», «Град» и снег: в Калининграде прошел Парад Победы

По площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих частей и соединений сухопутных и береговых войск 11 армейского корпуса Балтийского флота. Вузы на военном параде представляли курсанты Балтийского военно-морского института имени Ушакова, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ. Также в параде Победы приняла участие парадная рота учащихся из кадетской школы-интерната Андрея Первозванного и парадная коробка представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Военная техника была представлена новейшими дистанционно управляемыми специальными транспортными платформами «Платформа-М», бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», ракетными комплексами «Точка-М», реактивными системами залпового огня «Град» и другой авто и бронетехникой. Всего в состав механизированной колонны было включено свыше 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.