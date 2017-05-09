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13:00 (мск), источник: Новый Калининград

«Гвоздики», «Град» и снег: в Калининграде прошел Парад Победы

9 мая в Калининграде прошел парад в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более полутора тысяч военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

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Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, а принимал парад — командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

По площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих частей и соединений сухопутных и береговых войск 11 армейского корпуса Балтийского флота. Вузы на военном параде представляли курсанты Балтийского военно-морского института имени Ушакова, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ. Также в параде Победы приняла участие парадная рота учащихся из кадетской школы-интерната Андрея Первозванного и парадная коробка представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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Военная техника была представлена новейшими дистанционно управляемыми специальными транспортными платформами «Платформа-М», бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», ракетными комплексами «Точка-М», реактивными системами залпового огня «Град» и другой авто и бронетехникой. Всего в состав механизированной колонны было включено свыше 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

По главной площади Калининграда во главе механизированной колонны вновь прошел танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг. Этот танк 1943 года выпуска. Экипажем машины было одержано 5 боевых побед. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении танка. С тех пор он ежегодно возглавляет механизированную колонну боевой техники, участвующей в параде на площади Победы в Калининграде.

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