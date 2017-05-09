Самые масштабные акции «Бессмертный полк» прошли в Алматы и Астане

«Бессмертной ротой» мы хотим показать, что связь наших героев, дедов и потомков, участвующих в войне, продолжается с нами. И в мирное время ребята рискуют своими жизнями, выполняя гражданский долг, — сказал полковник, заместитель командующего регионального командования «Онтустик» Национальной гвардии РК Кадыржан Сулейменов.

В шествии «Бессмертный полк» в Алматы участвовала «Бессмертная рота». Военнослужащие несли портреты солдат, погибших в мирное время. Среди них фотографии тех, кто погиб во время теракта в Актобе, и солдаты, погибшие при защите внешней границы СНГ на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года.

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В Астане шествие «Бессмертный полк Астаны — марш мира» поддержали около 20 тысяч жителей города. Они вышли на улицы столицы, чтобы отдать дань памяти своим родным и близким, пережившим ужасы Второй мировой войны.

«Это инициативная акция, в которой не преследуются цели рекламы или пиара. В организации принимают участие неравнодушные люди, те, кто душой и сердцем поддерживают это движение, потомки отцов, дедов, воевавших в Великой отечественной войне. Ежегодно количество желающих прибавляется», — отметили организаторы акции.

По данным столичного акимата, впервые акция проводилась в столице в 2015 году. Тогда в шествии участие приняли 1500 человек. В этом году количество участников достигло 20 тысяч человек, которые выстроились в колонну длиной 1,2 км. По словам организаторов, это самое масштабное шествие по количеству участников.

Жители столицы принесли сотни транспарантов и фотографий и под сопровождение фронтовых песен и военизированной спецтехники парадная колонна стартовала у монумента «Қазақ елі» и прошла по проспекту Тәуелсіздік.

«В этом году я впервые принимаю участие. У меня оба прадеда воевали. Мне кажется, что тот, кто не помнит свою историю и прошлое, не имеет будущего. Поэтому для нас всех: и подрастающего поколения, и для того поколения, кто видел эти события, важно сохранить и передать будущему эту память», — поделился своим мнением один из участников шествия Ярослав Латышев.