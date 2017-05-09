День Победы в Петербурге
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Сухопутная часть парада стартовала в 10 часов утра. По Дворцовой площади прошли представители всех родов войск — всего около 4 тысяч военнослужащих, курсантов и слушателей. Впервые по площади промаршировала коробка «юнармейцев». Также участие приняло более 100 единиц новейшей боевой техники, стоящей на вооружении ЗВО.
Завершилась торжественная часть пролетом авиации: вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, самолетов Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, Ан-12, Ан-26, Ту-134.
Отметим, что в столице
В честь праздника по традиции был зажжен огонь Ростральных колонн.
С полудня у Казанского собора поет Хор Победы, в Летнем саду проходит показ мод военной поры, в парках города — народные гуляния. В 14 часов начнет формироваться колонна Бессмертного полка, ее движение предварит проезд ветеранов по Невскому.
Завершится праздник салютом.