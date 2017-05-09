Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
15:24 (мск), источник: Фонтанка

День Победы в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Фонтанка» следит за всем, что происходит в городе в этот день.

Источник: РИА "Новости"

Сухопутная часть парада стартовала в 10 часов утра. По Дворцовой площади прошли представители всех родов войск — всего около 4 тысяч военнослужащих, курсантов и слушателей. Впервые по площади промаршировала коробка «юнармейцев». Также участие приняло более 100 единиц новейшей боевой техники, стоящей на вооружении ЗВО.

Завершилась торжественная часть пролетом авиации: вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, самолетов Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, Ан-12, Ан-26, Ту-134.

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что в столице из-за погодных условий от воздушной части парада на Красной площади было решено отказаться.

В честь праздника по традиции был зажжен огонь Ростральных колонн.

Источник: РИА "Новости"

С полудня у Казанского собора поет Хор Победы, в Летнем саду проходит показ мод военной поры, в парках города — народные гуляния. В 14 часов начнет формироваться колонна Бессмертного полка, ее движение предварит проезд ветеранов по Невскому.

Завершится праздник салютом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
День Победы в Петербурге
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России
Минобороны опровергло данные о казни военного из РФ в Сирии
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
В Южной Корее завершились досрочные выборы президента
Bloomberg: Трамп разочаровался в преемнике Флинна
Спорт
Капитан, улыбнитесь: итоги старта ЧМХ-2017 Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь