День Победы в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Сухопутная часть парада стартовала в 10 часов утра. По Дворцовой площади прошли представители всех родов войск — всего около 4 тысяч военнослужащих, курсантов и слушателей. Впервые по площади промаршировала коробка «юнармейцев». Также участие приняло более 100 единиц новейшей боевой техники, стоящей на вооружении ЗВО. Завершилась торжественная часть пролетом авиации: вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, самолетов Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, Ан-12, Ан-26, Ту-134.

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что в столице из-за погодных условий от воздушной части парада на Красной площади было решено отказаться. В честь праздника по традиции был зажжен огонь Ростральных колонн.

Источник: РИА "Новости"