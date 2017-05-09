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14:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми прошёл Парад Победы

По Октябрьской площади промаршировали военные и проехалась тяжёлая техника.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Октябрьской площади утром во вторник, 9 мая.

Главный слоган — «Победа всегда за нами!». Специально к событию на Октябрьской площади установили трибуны для зрителей, рассчитанные на 12 тысяч человек. На почётных местах в первых рядах расположились главные герои праздника — ветераны.

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На мероприятии присутствовали первые лица города и региона. Губернатор Пермского края Максим Решетников лично поприветствовал всех участников войны на трибунах. В торжественной речи, открывающей парад, он отметил, что именно в этот день в России весь народ объединяется, вспоминая подвиг героев тех дней.

«Более полумиллиона земляков ушли на фронт, каждый третий не вернулся. Пермский край на фронте и в тылу встал на защиту Родины. На земле врага били пушки, которые были изготовлены на Мотовилихе, можно вспомнить кунгурские сапоги, лысьвенские каски. Я рад возможности сказать “спасибо” за светлое небо над головой», — сказал Решетников.

Торжества стартовали с театрализованного пролога с массовкой и декорациями. Артисты в ярких костюмах показали важные этапы войны — от взятия Берлина до празднования Дня Победы. После начался вынос флага России и Знамени Победы и непосредственно сам парад. Знаменную группу составили курсанты Кремлевского полка.

Всего в пермском параде Победы приняли участие 23 «коробки» военных — сотрудники МЧС, ФСИН, кадеты, суворовцы и военнослужащие гарнизона «Сокол» — а также свыше 20 единиц военной техники, в том числе образцы времён Великой Отечественной войны, предоставленные коллекционерами. По площади проехалось и новейшее российское 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», разработанное на Мотовилихинских заводах.

Завершился парад огромной колонной «Бессмертного полка», которая двинулась от Октябрьской площади до главной сцены у Театра-Театра. В акции, уже ставшей традиционной до праздника, поучаствовало порядка 40 тысяч человек.

Напомним, весь день на эспланаде будут работать интерактивные площадки. Вдоль улицы Ленина расположатся два пункта полевой кухни. Будут организованы детские площадки и площадка спортивного собаководства. Интерактивные развлечения будут работать с 11 до 17 часов. Весь день на территории Перми и края действует «сухой закон».

Подарком жителям и гостям города станет концерт певицы Ольги Кормухиной и рок-исполнителя Алексея Белова, который начнется в 20.00 на главной сцене у Театра-Театра.

В финале праздничного дня пройдёт фейерверк. Он будет запущен с территории бывшей военной части «Красные казармы» в 23:00, а увидеть его можно будет с Комсомольской площади и площади Карла Маркса, у ДК им. Солдатова.

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