В центре Перми прошёл Парад Победы

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Парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Октябрьской площади утром во вторник, 9 мая. Главный слоган — «Победа всегда за нами!». Специально к событию на Октябрьской площади установили трибуны для зрителей, рассчитанные на 12 тысяч человек. На почётных местах в первых рядах расположились главные герои праздника — ветераны.

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На мероприятии присутствовали первые лица города и региона. Губернатор Пермского края Максим Решетников лично поприветствовал всех участников войны на трибунах. В торжественной речи, открывающей парад, он отметил, что именно в этот день в России весь народ объединяется, вспоминая подвиг героев тех дней. «Более полумиллиона земляков ушли на фронт, каждый третий не вернулся. Пермский край на фронте и в тылу встал на защиту Родины. На земле врага били пушки, которые были изготовлены на Мотовилихе, можно вспомнить кунгурские сапоги, лысьвенские каски. Я рад возможности сказать “спасибо” за светлое небо над головой», — сказал Решетников.

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Торжества стартовали с театрализованного пролога с массовкой и декорациями. Артисты в ярких костюмах показали важные этапы войны — от взятия Берлина до празднования Дня Победы. После начался вынос флага России и Знамени Победы и непосредственно сам парад. Знаменную группу составили курсанты Кремлевского полка.

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Всего в пермском параде Победы приняли участие 23 «коробки» военных — сотрудники МЧС, ФСИН, кадеты, суворовцы и военнослужащие гарнизона «Сокол» — а также свыше 20 единиц военной техники, в том числе образцы времён Великой Отечественной войны, предоставленные коллекционерами. По площади проехалось и новейшее российское 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», разработанное на Мотовилихинских заводах.

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