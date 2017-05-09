В центре Перми прошёл Парад Победы
По Октябрьской площади промаршировали военные и проехалась тяжёлая техника.
По Октябрьской площади промаршировали военные и проехалась тяжёлая техника.
Парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Октябрьской площади утром во вторник, 9 мая.
Главный слоган — «Победа всегда за нами!». Специально к событию на Октябрьской площади установили трибуны для зрителей, рассчитанные на 12 тысяч человек. На почётных местах в первых рядах расположились главные герои праздника — ветераны.
На мероприятии присутствовали первые лица города и региона. Губернатор Пермского края Максим Решетников лично поприветствовал всех участников войны на трибунах. В торжественной речи, открывающей парад, он отметил, что именно в этот день в России весь народ объединяется, вспоминая подвиг героев тех дней.
«Более полумиллиона земляков ушли на фронт, каждый третий не вернулся. Пермский край на фронте и в тылу встал на защиту Родины. На земле врага били пушки, которые были изготовлены на Мотовилихе, можно вспомнить кунгурские сапоги, лысьвенские каски. Я рад возможности сказать “спасибо” за светлое небо над головой», — сказал Решетников.
Торжества стартовали с театрализованного пролога с массовкой и декорациями. Артисты в ярких костюмах показали важные этапы войны — от взятия Берлина до празднования Дня Победы. После начался вынос флага России и Знамени Победы и непосредственно сам парад. Знаменную группу составили курсанты Кремлевского полка.
Всего в пермском параде Победы приняли участие 23 «коробки» военных — сотрудники МЧС, ФСИН, кадеты, суворовцы и военнослужащие гарнизона «Сокол» — а также свыше 20 единиц военной техники, в том числе образцы времён Великой Отечественной войны, предоставленные коллекционерами. По площади проехалось и новейшее российское 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», разработанное на Мотовилихинских заводах.
Завершился парад огромной колонной «Бессмертного полка», которая двинулась от Октябрьской площади до главной сцены у
Напомним, весь день на эспланаде будут работать интерактивные площадки. Вдоль улицы Ленина расположатся два пункта полевой кухни. Будут организованы детские площадки и площадка спортивного собаководства. Интерактивные развлечения будут работать с 11 до 17 часов. Весь день на территории Перми и края действует «сухой закон».
Подарком жителям и гостям города станет концерт певицы Ольги Кормухиной и
В финале праздничного дня пройдёт фейерверк. Он будет запущен с территории бывшей военной части «Красные казармы» в 23:00, а увидеть его можно будет с Комсомольской площади и площади Карла Маркса, у ДК им. Солдатова.