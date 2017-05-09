В Омске в Бессмертном полку прошлись 50 тысяч человек

Источник: Om1.ru

9 мая в Омске после Парада Победы прошествовал Бессмертный полк. Предполагалось, что колонна с портретами героев Великой отечественной войны будет насчитывать больше 30 тысяч человек. Но в итоге оказалось, что пришло гораздо больше людей. Многие омичи несли простые портреты своих близких, защищавших родину. Кто-то заказывал транспаранты в компаниях. Но от этого Бессмертный полк выглядел еще трогательнее.

Читайте также Дни цветов и памяти



Огромная колонна стартовала в районе Соборной площади и растянулась по Любинскому проспекту на большой территории. Казалось, что не меньше 50 тысяч человек пожелали увековечить имена своих дедов и прадедов. Особенно зрелищно выглядела толпа с плакатами на крутом спуске с улицы Ленина, начинающимся за Драмтеатром. Омичи пели военные песни «Священная война» и «Катюша», много у кого на глазах были слезы.

<div id="vk_post_-67154251_1746"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-67154251_1746", -67154251, 1746, 'MBYIoIwcYYuTqX75ULr23-gh3t8o')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

В районе облправительства к колонне присоединились губернатор Омской области Виктор Назаров, спикер Заксобрания Владимир Варнавский, а также сенатор Елена Мизулина с дочерью и первый вице-губернатор Андрей Новоселов. Они также несли портреты своих родных, воевавших в Великой отечественной войне.

<div id="vk_post_16434657_2321"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_16434657_2321", 16434657, 2321, '6FQEOtbrBtVi8AHRnmySXHhB7yj7')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

Участников акции встречали омичи, которые стояли по всей протяженности маршрута, от Соборной площади до Иртышской набережной.

<div id="vk_post_-54707173_1014"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54707173_1014", -54707173, 1014, 'uda5oFT1N6eS_LlgQGH-i7g5fnEg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

На этот раз на мероприятии были приняты усиленные меры безопасности, и журналистов отделяли от участников многочисленные полицейские.