В Омске в Бессмертном полку прошлись 50 тысяч человек
Колонна протянулась вдоль всего Любинского проспекта.
Колонна протянулась вдоль всего Любинского проспекта.
9 мая в Омске после Парада Победы прошествовал Бессмертный полк. Предполагалось, что колонна с портретами героев Великой отечественной войны будет насчитывать больше 30 тысяч человек. Но в итоге оказалось, что пришло гораздо больше людей.
Многие омичи несли простые портреты своих близких, защищавших родину.
Огромная колонна стартовала в районе Соборной площади и растянулась по Любинскому проспекту на большой территории. Казалось, что не меньше 50 тысяч человек пожелали увековечить имена своих дедов и прадедов.
Особенно зрелищно выглядела толпа с плакатами на крутом спуске с улицы Ленина, начинающимся за Драмтеатром. Омичи пели военные песни «Священная война» и «Катюша», много у кого на глазах были слезы.
В районе облправительства к колонне присоединились губернатор Омской области Виктор Назаров, спикер Заксобрания Владимир Варнавский, а также сенатор Елена Мизулина с дочерью и первый
Участников акции встречали омичи, которые стояли по всей протяженности маршрута, от Соборной площади до Иртышской набережной.
На этот раз на мероприятии были приняты усиленные меры безопасности, и журналистов отделяли от участников многочисленные полицейские.