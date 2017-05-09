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13:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в Бессмертном полку прошлись 50 тысяч человек

Колонна протянулась вдоль всего Любинского проспекта.

Источник: Om1.ru

9 мая в Омске после Парада Победы прошествовал Бессмертный полк. Предполагалось, что колонна с портретами героев Великой отечественной войны будет насчитывать больше 30 тысяч человек. Но в итоге оказалось, что пришло гораздо больше людей.

Многие омичи несли простые портреты своих близких, защищавших родину. Кто-то заказывал транспаранты в компаниях. Но от этого Бессмертный полк выглядел еще трогательнее.

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Огромная колонна стартовала в районе Соборной площади и растянулась по Любинскому проспекту на большой территории. Казалось, что не меньше 50 тысяч человек пожелали увековечить имена своих дедов и прадедов.

Особенно зрелищно выглядела толпа с плакатами на крутом спуске с улицы Ленина, начинающимся за Драмтеатром. Омичи пели военные песни «Священная война» и «Катюша», много у кого на глазах были слезы.

В районе облправительства к колонне присоединились губернатор Омской области Виктор Назаров, спикер Заксобрания Владимир Варнавский, а также сенатор Елена Мизулина с дочерью и первый вице-губернатор Андрей Новоселов. Они также несли портреты своих родных, воевавших в Великой отечественной войне.

Участников акции встречали омичи, которые стояли по всей протяженности маршрута, от Соборной площади до Иртышской набережной.

На этот раз на мероприятии были приняты усиленные меры безопасности, и журналистов отделяли от участников многочисленные полицейские.

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