Синоптики рассказали, как долго будут длиться идущие в Украину заморозки
В Украине в ближайшие дни ожидается холодная, дождливая погода с ночными заморозками.
В Украине в ближайшие дни ожидается холодная, дождливая погода с ночными заморозками.
В ближайшие сутки погоду Украины будет определять холодный воздух, который перемещается с северных районов Европы, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях без осадков; ночью заморозки 0−5°, температура днем 10−15° тепла.
В южной, восточной части и на Днепропетровщине небольшие, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренные дожди; температура ночью 5−10° тепла, днем 13−18°. На остальной территории местами небольшой дождь; температура ночью 1−6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−3°, днем 8−13° тепла. Ветер в Украине
В Киеве в среду местами небольшой дождь; температура ночью 1−3° тепла, днем около 10°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура днем была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912 г.
В четверг в Украине без осадков, лишь днём в северной части небольшой дождь. Ветер преимущественно
В Киеве в четверг ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер
При этом синоптик Наталья Диденко сообщает, что тепло вернется в Украину 12 мая.