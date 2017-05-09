Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
13:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Синоптики рассказали, как долго будут длиться идущие в Украину заморозки

В Украине в ближайшие дни ожидается холодная, дождливая погода с ночными заморозками.

Источник: Telegraf.com.ua

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять холодный воздух, который перемещается с северных районов Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях без осадков; ночью заморозки 0−5°, температура днем 10−15° тепла.

В южной, восточной части и на Днепропетровщине небольшие, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренные дожди; температура ночью 5−10° тепла, днем 13−18°. На остальной территории местами небольшой дождь; температура ночью 1−6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−3°, днем 8−13° тепла. Ветер в Украине северо-западный, 5−10 м/с.

В Киеве в среду местами небольшой дождь; температура ночью 1−3° тепла, днем около 10°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура днем была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912 г.

В четверг в Украине без осадков, лишь днём в северной части небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 1−6° тепла, в большинстве областей, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0−5°, днём 12−17° тепла, на Закарпатье 18−23°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 1−3° тепла, на почве местами заморозки 0−2°, днем около 15° тепла.

При этом синоптик Наталья Диденко сообщает, что тепло вернется в Украину 12 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+8°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
71 %
высокая
2 м/с
легкий ветер
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
На Красной площади прошел Парад Победы
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
В Южной Корее проходят досрочные президентские выборы
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Капитан, улыбнитесь: итоги старта ЧМХ-2017 Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь