Синоптики рассказали, как долго будут длиться идущие в Украину заморозки

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять холодный воздух, который перемещается с северных районов Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях без осадков; ночью заморозки 0−5°, температура днем 10−15° тепла.

В южной, восточной части и на Днепропетровщине небольшие, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренные дожди; температура ночью 5−10° тепла, днем 13−18°. На остальной территории местами небольшой дождь; температура ночью 1−6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−3°, днем 8−13° тепла. Ветер в Украине северо-западный, 5−10 м/с.

В Киеве в среду местами небольшой дождь; температура ночью 1−3° тепла, днем около 10°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура днем была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912 г.

В четверг в Украине без осадков, лишь днём в северной части небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 1−6° тепла, в большинстве областей, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0−5°, днём 12−17° тепла, на Закарпатье 18−23°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 1−3° тепла, на почве местами заморозки 0−2°, днем около 15° тепла.

При этом синоптик Наталья Диденко сообщает, что тепло вернется в Украину 12 мая.