Более 20 тысяч кемеровчан приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Кузбасские кадеты пронесли точную копии Знамени Победы, водруженного над Рейсхтагом в 1945 году.
Кузбасские кадеты пронесли точную копии Знамени Победы, водруженного над Рейсхтагом в 1945 году.
Более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Кемерове, сообщили в
Кузбасские кадеты, принявшие участие в шествии, пронесли 20-метровый стяг — точную копии Знамени Победы, которое было водружено над Рейсхтагом в 1945 году. Вслед за ними прошли воспитанники губернаторских учреждений с баннером «Бессмертный полк» и курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» с георгиевскими лентами.
Участники акции несли портреты родных и близких, воевавших на фронтах и ковавших Победу в тылу. К шествию присоединились сотрудники предприятий, образовательных и медицинских учреждений, ветеранских организаций.
По информации областного департамента молодежной политики и спорта, всего в акции «Бессмертный полк» приняли участие 128 тысяч кузбассовцев.