Парад Победы и «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в лицах их участников

Екатеринбург, сегодня, 9 мая, отмечает День Победы. Несколько тысяч горожан вышли на площадь 1905 года, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и отдать дань живым ветеранам, пришедших на праздник, передает корреспондент «АиФ-Урал».

В Екатеринбурге сегодня с 8 часов утра оживленные улицы в центре города. Горожане массово пришли на парад Победы, старт которого был намечен на 10 часов утра. Оцепленный полицейскими проспект Ленина окружили несколько десятков тысяч горожан, пришедших семьями, чтобы посмотреть на парад военной техники, боевую авиацию и почтить память предков.

Традиционно мероприятие началось с поздравительных слов временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который передал право проводить парад Победы начальника штаба Центрального военного округа. Парад победы начался с минуты молчания, а затем 2 300 сотрудников различных видов войск промаршировали перед ветеранами войны у памятника Ленину.

«Бессмертный полк».

Ключом программы стала проехавшая военная техника и пролетевшая над центром города фронтовая и современная авиация. Сразу после этого на проспект Ленина вышли многочисленные участники акции «Бессмертный полк» и вся центральная улица города превратилась в одно большое массовое шествия портретов участников Великой Отечественной войны.

Евгений Куйвашев и другие.

Участники акции приветствовали ветеранов, спели им «Десятый наш десантный батальон», а в этом время глава администрации города Александр Якоб, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и нынешний мэр Евгений Ройзман лично знакомились и поздравляли ветеранов войны.

Губернатор в это время вместе со своим заместителем администрации Владимиром Тунгусовым отправился в госпиталь ветеранов войн, где у него было запланировано торжественное мероприятие.