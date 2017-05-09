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13:24 (мск), источник: VN.ru

На могилу ветерана «лег отдохнуть» новосибирский школьник

Девятиклассник выложил в свой Instagram снимок, где он лежит на могиле участника Великой Отечественной войны. Этот поступок осудили его одноклассники и многочисленные жители Новосибирска в группе «Инцидент Новосибирск».

«Безнравственный и неуважительный к чужой заслуженной памяти поступок совершил ученик 9 класса одной из Новосибирских школ!» — пишут администраторы группы в соцсетях.

«Нынешнее поколение не ценит, то, что сделали для нас деды и прадеды. Очень жаль видеть, как деградирует молодежь», — говорит Марьяна Вурм.

Подросток не понимает трагичность поступка и пишет на своей странице в Instagram: «А с чего мне стыдно должно быть? Лег отдохнуть, че такого?» По мнению подписчиков группы, мальчик сделал такую фотографию ради лайков в соцсетях: «Вы серьезно думаете, что он не соображает, что делает? Он сделал это фото ради хайпа, он его получил», — считает Анжелика Стафиевская.

Напомним, в апреле могилы Михаила Алексеевича Лаврентьева и его супруги Веры Евгеньевны осквернили вандалы на Южном кладбище Академгородка. По краям захоронений были установлены латунные знаки сигмы, но этой весной их скрутили неизвестные. По предварительной версии, примерно десять знаков были сданы на металлолом. Эти инциденты произошли в год 60-летия Сибирского отделения РАН, которое будет праздноваться в мае этого года.

В июле 2016 года фотографии Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы, размещенные в Искитиме рядом с Домом культуры «Россия», разрисовали неизвестные. Кому-то из воинов пририсовали усы, а кому-то — крест на лице.

А в 2015 году с пилонов Монумента Славы исчезли буквы в фамилиях новосибирских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, в ряде строчек не хватало целых фамилий. Память павших могли осквернить вандалы, ведь в некоторых строчках обнаружились втиснутые монеты и проездные билеты.

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