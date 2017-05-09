Назаров снова пронес в «Бессмертном полку» портрет своего деда

Сегодня, 9 мая губернатор Омской области Виктор Назаров прошел в «Бессмертном полку», неся портрет своего деда. Вместе с ним от Соборной площади до Иртышской Набережной двигалась многотысячная толпа омичей.

Глава Омской области, в отличие от прошлого года, не возглавлял, а влился в колонну участников акции. Он подчеркнул значимость этой акции и рассказал о своем деде, портрет которого держал в руках.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Это наш священный долг, потому что наши отцы и деды защитили нас в Великую отечественную войну. Александр Лукич — мой дедушка по материнской линии воевал, после тяжелого ранения вернулся домой в Большереченский район и много лет проработал председателем колхоза.

Вместе с губернатором двигался спикер Заксобрания Владимир Варнавский, который шел с портретом своего отца. Первые лица региона дошли до Ленинской горки, а потом вышли из колонны, отправившись по служебным делам.

Напомним, что в прошлом году Виктор Назаров возглавил Бессмертный полк. Он не сдерживал слез при виде огромной толпы с портретами и флагами.