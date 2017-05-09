На параде в Москве показали волгоградские военные разработки
Военная техника, созданная в Волгограде, участвовала в параде Победы в Москве, сообщает ВДТВ со ссылкой на сайт Кремль.ру. Речь идет об установке «Искандер-М» и БТРе «Ракушка».
Военная техника, созданная в Волгограде, участвовала в параде Победы в Москве, сообщает ВДТВ со ссылкой на сайт Кремль.ру. Речь идет об установке «Искандер-М» и БТРе «Ракушка».
Созданием десантируемой машины
Составной частью механизированной колонны стали разработки вологоградских профессионалов — ракетный комплекс «Искандер-М» и самый современный десантный многоцелевой бронетранспортер «Ракушка», который начали выпускать в 2016 году. Представлены были и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс».