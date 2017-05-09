На параде в Москве показали волгоградские военные разработки

Созданием десантируемой машины БТР-МДМ «Ракушка» занимались, в частности, и волгоградские специалисты. Как отмечено на сайте Кремль.ру, в параде в Москве участвовало 10 тысяч человек и 114 единиц военной техники. Принял парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Составной частью механизированной колонны стали разработки вологоградских профессионалов — ракетный комплекс «Искандер-М» и самый современный десантный многоцелевой бронетранспортер «Ракушка», который начали выпускать в 2016 году. Представлены были и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс».