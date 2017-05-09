Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
13:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На параде в Москве показали волгоградские военные разработки

Военная техника, созданная в Волгограде, участвовала в параде Победы в Москве, сообщает ВДТВ со ссылкой на сайт Кремль.ру. Речь идет об установке «Искандер-М» и БТРе «Ракушка».

Созданием десантируемой машины БТР-МДМ «Ракушка» занимались, в частности, и волгоградские специалисты. Как отмечено на сайте Кремль.ру, в параде в Москве участвовало 10 тысяч человек и 114 единиц военной техники. Принял парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Составной частью механизированной колонны стали разработки вологоградских профессионалов — ракетный комплекс «Искандер-М» и самый современный десантный многоцелевой бронетранспортер «Ракушка», который начали выпускать в 2016 году. Представлены были и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Красной площади прошел Парад Победы
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Совфед отреагировал на слухи о казни ИГИЛ российского полковника
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
В Южной Корее проходят досрочные президентские выборы
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Капитан, улыбнитесь: итоги старта ЧМХ-2017 Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь