Кремль прокомментировал отмену воздушного парада над Красной площадью
Отмена воздушной части парада Победы связана исключительно с плохими погодными условиями, заявил
Отмена воздушной части парада Победы связана исключительно с плохими погодными условиями, заявил
Авиация не принимала участия в военном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны
Как сообщает «Интерфакс», Песков отметил, что «для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи».
Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна
Бывший главнокомандующий
Слава Богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет
Он напомнил, что в истории проведения воздушных парадов в советское время происходили трагедии. В связи с этим решение командования парада следует считать правильным.
Он также отметил, что в прошлом уже происходили отмены пролета самолетов по погодным условиям. По его словам, летчики могу летать в таких условиях «по боевому применению» и решать задачи «за облаками и ночью, вне видимости земли».