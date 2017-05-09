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13:39 (мск), источник: РБК

Кремль прокомментировал отмену воздушного парада над Красной площадью

Отмена воздушной части парада Победы связана исключительно с плохими погодными условиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что приказа Верховного главнокомандующего или министра обороны для этого не требуется.

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Авиация не принимала участия в военном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны из-за плохих метеоусловий, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», Песков отметил, что «для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи».

Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами России Петр Дейнекин рассказал агентству, что перед началом парада погода над Красной площадью «резко ухудшилась».

​Слава Богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет
Петр Дейнекин
Бывший главнокомандующий ВВС России
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Он напомнил, что в истории проведения воздушных парадов в советское время происходили трагедии. В связи с этим решение командования парада следует считать правильным.

Он также отметил, что в прошлом уже происходили отмены пролета самолетов по погодным условиям. По его словам, летчики могу летать в таких условиях «по боевому применению» и решать задачи «за облаками и ночью, вне видимости земли».

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