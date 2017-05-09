На Красной площади в Москве прозвучал гимн Молдовы

Сегодняшний день полон исторических событий. Молдова, впервые за 15 лет приняла участие в Параде Победы в Москве, а Президент РМ, стал на нем почетным гостем.

В тот момент, когда Игорь Додон и Владимир Путин возлагали цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, прозвучал гимн нашей страны это знак того, что мы все едины. Погибшие советские солдаты не зря отдали свои жизни за наше мирное небо. Слезы радости и гордость переполняет сердца не только ветеранов, а всех людей, кто пришел, чтобы почтить память и поблагодарить за подвиг. Новый шаг в истории Молдовы прошел в День Победы.