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13:43 (мск), источник: Actualitati.md

На Красной площади в Москве прозвучал гимн Молдовы

Сегодня на празднике 9 Мая, на главной московской площади, у стен Кремля прозвучал гимн Молдовы исторический момент для страны и большая гордость для каждого гражданина.

Источник: Actualitati.md

Сегодняшний день полон исторических событий. Молдова, впервые за 15 лет приняла участие в Параде Победы в Москве, а Президент РМ, стал на нем почетным гостем.

В тот момент, когда Игорь Додон и Владимир Путин возлагали цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, прозвучал гимн нашей страны это знак того, что мы все едины. Погибшие советские солдаты не зря отдали свои жизни за наше мирное небо. Слезы радости и гордость переполняет сердца не только ветеранов, а всех людей, кто пришел, чтобы почтить память и поблагодарить за подвиг. Новый шаг в истории Молдовы прошел в День Победы.

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