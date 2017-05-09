В Новосибирске на параде Победы прошла женская рота

Впереди механизированного парада прошел знаменитый танк Т-34, а после в небе появились винтокрылые Ми-8 и Ми-24, а также пары истребителей: Миг-31 и, собранные на новосибирском заводе имени Чкалова, Су-34. Причем последние пронеслись над площадью Ленина несколько раз, благо в Сибири, в отличие от столицы, погода авиации не препятствовала. Впрочем, термометр с утра сибиряков не баловал, кроме того до обеда не стихал и сильный ветер, но несмотря на это, с главной трибуны за парадом наблюдали те, кому люди обязаны этим праздником — ветераны фронта и тыла.

Кульминацией же стал проезд ретро-техники, восстановленной руками энтузиастов. По окончании военного парада на площади появилась масштабная копия Знамя Победы, величиной десять на двадцать метров, мимо которого потекла самая многочисленная «армия» праздничного шествия — «Бессмертный полк».