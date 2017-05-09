В Новосибирске на параде Победы прошла женская рота
Одним из новшеств новосибирского парада в этом году стало участие в нем отдельного расчета «Юнармии», молодежной
Одним из новшеств новосибирского парада в этом году стало участие в нем отдельного расчета «Юнармии», молодежной
Также впервые по главной площади города в составе парада прошла сводная женская рота — представительницы различных воинских соединений Новосибирского гарнизона украсили и разнообразили шествие.
Самой долгожданной частью парада для подрастающего поколения традиционно был показ современных образцов военной техники: комплексы «Град», «Оса» и С-400 сопровождали бронированные машины «Тигр», бронетранспортеры и мощные гаубицы. Закрывали колонну два межконтинентальных баллистических ракетных комплекса Ярс.
Впереди механизированного парада прошел знаменитый танк Т-34, а после в небе появились винтокрылые Ми-8 и Ми-24, а также пары истребителей: Миг-31 и, собранные на новосибирском заводе имени Чкалова, Су-34. Причем последние пронеслись над площадью Ленина несколько раз, благо в Сибири, в отличие от столицы, погода авиации не препятствовала. Впрочем, термометр с утра сибиряков не баловал, кроме того до обеда не стихал и сильный ветер, но несмотря на это, с главной трибуны за парадом наблюдали те, кому люди обязаны этим праздником — ветераны фронта и тыла.
Кульминацией же стал проезд
В этом году с портретами своих предков, воевавших на фронтах Второй мировой, по Красному проспекту прошли порядка 270 тысяч жителей города и области. Чтобы выстроиться в организованную колонну и в 11.00 начать шествие на площади Ленина участники «Бессмертного полка» начали собираться с раннего утра, в результате шествие растянулось на несколько километров.
Акция «Бессмертный полк» в этом году проходила даже за океаном, не говоря уже о других сибирских городах. С портретами воевавших родственников прошли более двадцати тысяч томичей — именно здесь, в Томске родилась эта традиция шесть лет назад. Более шестидесяти тысяч человек собрало шествие «Бессмертного полка» в Барнауле, в два раза больше участников прошли по улицам Кемерово, порядка полусотни тысяч человек стали частью акции в Омске. При этом почти во всех крупных сибирских городах количество желающих таким образом почтить память воевавших предков превысило самые смелые ожидания.