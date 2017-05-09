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13:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Прадед певца Сергея Лазарева погиб в боях под Сталинградом

Певец Сергей Лазарев в Инстаграм рассказал историю своего прадеда по материнской линии Александра Ивановича, погибшего в боях за Сталинград, сообщает ВДТВ.

В ноябре 1941 года прадед певца ушел на фронт добровольцем, зачислен в 147 стрелковую дивизию. Дивизия получила направление на Сталинград. Однако дойти до города не смогли — вступили в бой с фашистами и были разбиты.

Певец отмечает, что официально с 1942 года прадед считается пропавшим без вести. Тогда ему было 35 лет. Сергей сообщает, что историю прадеда узнал совсем недавно от двоюродной бабушки.

«Спасибо, прадед Саша! Увидев фото и узнав историю, почувствовал невероятную связь! Это удивительное ощущение, — делится эмоциями певец. —  Спасибо всем ветеранам, всем кто сражался против захватчиков, спасибо за Победу! И простите, что многим из вас до сих пор приходится не жить, а выживать!».

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