Прадед певца Сергея Лазарева погиб в боях под Сталинградом

В ноябре 1941 года прадед певца ушел на фронт добровольцем, зачислен в 147 стрелковую дивизию. Дивизия получила направление на Сталинград. Однако дойти до города не смогли — вступили в бой с фашистами и были разбиты.

Певец отмечает, что официально с 1942 года прадед считается пропавшим без вести. Тогда ему было 35 лет. Сергей сообщает, что историю прадеда узнал совсем недавно от двоюродной бабушки.

«Спасибо, прадед Саша! Увидев фото и узнав историю, почувствовал невероятную связь! Это удивительное ощущение, — делится эмоциями певец. — Спасибо всем ветеранам, всем кто сражался против захватчиков, спасибо за Победу! И простите, что многим из вас до сих пор приходится не жить, а выживать!».