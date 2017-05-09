На Поклонной горе будет салют, как в 1945 году

Самыми зрелищными салюты будут на Поклонной горе и на Воробьевых горах, сообщает РИА Новости.
Прямую видеотрансляцию праздничного салюта ведут Вести.Ru.
В годы войны салюты подсвечивали прожекторами. В этом году эту традицию планируется вернуть. По словам командира 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона гвардии полковник Вячеслава Парадникова, прожекторы «будут подсвечивать небо, как в годы войны, на Поклонной горе».
Посмотреть салют можно будет в 16 точках, где будут размещены салютные установки:
— в Парке Победы на Поклонной горе.
— на Лужнецкой набережной (на территории Олимпийского комплекса «Лужники»).
— на Кремлевской набережной.
— в Ново-Переделкине (на берегу пруда на улице Федосьино).
— в Обручевском районе (возле главного корпуса РУДН).
— в Митине (на территории парка за комплексом «Аквамарин»).
— в районе Покровское-Стрешнево (на территории аэродрома Тушино).
— в Парке Дружбы в Левобережном районе.
— в Парке Победы в Зеленограде.
— возле Всероссийского выставочного центра.
— в Лианозове (в парке «Чермянка» на берегу пруда).
— в парке культуры и отдыха «Измайлово».
— в парк культуры и отдыха «Кузьминки».
— в Братеевском парке.
— в Южном Бутове (на берегу пруда на улице Адмирала Лазарева).
— в Троицке.