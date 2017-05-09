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21:59 (мск), источник: Вести.Ru

На Поклонной горе будет салют, как в 1945 году

9 мая в Москве состоится праздничный салют в честь Дня Победы. В 22:00 небо столицы украсят около 10 тысяч фейерверков. Как рассказали в Минобороны, в течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов.

Самыми зрелищными салюты будут на Поклонной горе и на Воробьевых горах, сообщает РИА Новости.

Прямую видеотрансляцию праздничного салюта ведут Вести.Ru.

В годы войны салюты подсвечивали прожекторами. В этом году эту традицию планируется вернуть. По словам командира 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона гвардии полковник Вячеслава Парадникова, прожекторы «будут подсвечивать небо, как в годы войны, на Поклонной горе».

Посмотреть салют можно будет в 16 точках, где будут размещены салютные установки:

— в Парке Победы на Поклонной горе.

— на Лужнецкой набережной (на территории Олимпийского комплекса «Лужники»).

— на Кремлевской набережной.

— в Ново-Переделкине (на берегу пруда на улице Федосьино).

— в Обручевском районе (возле главного корпуса РУДН).

— в Митине (на территории парка за комплексом «Аквамарин»).

— в районе Покровское-Стрешнево (на территории аэродрома Тушино).

— в Парке Дружбы в Левобережном районе.

— в Парке Победы в Зеленограде.

— возле Всероссийского выставочного центра.

— в Лианозове (в парке «Чермянка» на берегу пруда).

— в парке культуры и отдыха «Измайлово».

— в парк культуры и отдыха «Кузьминки».

— в Братеевском парке.

— в Южном Бутове (на берегу пруда на улице Адмирала Лазарева).

— в Троицке.

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