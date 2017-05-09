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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе снова поставили Рекорд Победы

Горожане отжались 26298 раз.

Источник: Комсомольская правда

Возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны, Полк Бессмертных — все это символы праздника 9 мая. Вместе с тем, с каждым годом появляются новые традиции. Одной из них стал флешмоб «Рекорд Победы».

В этом году в парке культуры и отдыха Демского района местные жители отжались 26298 раз. Вы спросите, что это за цифра? Это число мирных дней — со Дня Победы 9 мая 1945 года.

В пресс-службе администрации рассказали, что в акции принимали участие все желающие, независимо от пола, возраста или физподготовки.

Кстати, впервые Рекорд Победы поставили в 2011 году. Флешмоб настолько понравился уфимцам, что с каждым годом количество участников становится все больше.

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