В Уфе снова поставили Рекорд Победы

Возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны, Полк Бессмертных — все это символы праздника 9 мая. Вместе с тем, с каждым годом появляются новые традиции. Одной из них стал флешмоб «Рекорд Победы».

В этом году в парке культуры и отдыха Демского района местные жители отжались 26298 раз. Вы спросите, что это за цифра? Это число мирных дней — со Дня Победы 9 мая 1945 года.

В пресс-службе администрации рассказали, что в акции принимали участие все желающие, независимо от пола, возраста или физподготовки.

Кстати, впервые Рекорд Победы поставили в 2011 году. Флешмоб настолько понравился уфимцам, что с каждым годом количество участников становится все больше.