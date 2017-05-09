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14:54 (мск), источник: Вести.Ru

По Тверской проходит шествие «Бессмертного полка»

Участники акции начали движение в сторону Кремля от станции метро «Динамо». Бесчисленные колонны людей несут в руках фотографии родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

Бесконечный поток людей подпитывается отдельными группами, вливающимися из прилегающих улиц и переулков. Люди подпевают песням военных лет, звучащим из громкоговорителей, волонтеры раздают питьевую воду, а на Тверской улице по ходу движения колонн разместились несколько полевых кухонь, готовых накормить всех желающих.

Вести.Ru ведут прямую трансляцию акции.

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Тем временем, акция «Бессмертный полк» уже прошла на Дальнем Востоке. В этом году она собрала беспрецедентное количество участников — более 210 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах правительств дальневосточных регионов. Самые крупные марши состоялись в Хабаровске и Владивостоке, там по центральным площадям сегодня прошли по 50 тысяч человек. В Приморском крае шествие прошло более чем в 30-ти муниципальных образований.

В Якутии, где в народной акции приняли участие более 30 тысяч человек, шествие «Бессмертного полка» сегодня возглавил глава республики Егор Борисов. Увеличение участников акции сегодня констатировали в самом маленьком по численности жителей регионе Дальнего Востока — на Чукотке. Фотографии участников Великой Отечественной войны там пронесли 2,5 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году.

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«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Шествие проходит в десятках стран и сотнях городов по всему миру. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта «Народная летопись», отмечает ТАСС.

«Напишешь правду — не поверят»: истории ветеранов

Комментарии
2
Профессор
А у вас, в Украине получили избиения?
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Сергей Даринский
В России несут портреты ветеранов на палочках, а в Казахстане на 9 мая каждый ветеран получил по 1,5 тыс. долларов. Вот это - память и забота.
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