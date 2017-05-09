По Тверской проходит шествие «Бессмертного полка»

Бесконечный поток людей подпитывается отдельными группами, вливающимися из прилегающих улиц и переулков. Люди подпевают песням военных лет, звучащим из громкоговорителей, волонтеры раздают питьевую воду, а на Тверской улице по ходу движения колонн разместились несколько полевых кухонь, готовых накормить всех желающих.

Тем временем, акция «Бессмертный полк» уже прошла на Дальнем Востоке. В этом году она собрала беспрецедентное количество участников — более 210 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах правительств дальневосточных регионов. Самые крупные марши состоялись в Хабаровске и Владивостоке, там по центральным площадям сегодня прошли по 50 тысяч человек. В Приморском крае шествие прошло более чем в 30-ти муниципальных образований.

В Якутии, где в народной акции приняли участие более 30 тысяч человек, шествие «Бессмертного полка» сегодня возглавил глава республики Егор Борисов. Увеличение участников акции сегодня констатировали в самом маленьком по численности жителей регионе Дальнего Востока — на Чукотке. Фотографии участников Великой Отечественной войны там пронесли 2,5 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году.