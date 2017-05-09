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14:58 (мск), источник: ТАСС

В Волгограде открыли «Аллею России» в память о павших в Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. «Аллею России» в память о воинах, павших в Сталинградской битве, открыли во вторник в Волгограде у подножия Мамаева кургана, передает корреспондент ТАСС.

«Для меня большое значение имеет то, что мы находимся здесь, на Мамаевом кургане, в городе Славы, в месте, где началась победа в Великой Отечественной войне, — сказал на открытии аллеи глава Минприроды РФ Сергей Донской. — Мамаев курган, с одной стороны, место скорби, а с другой — место силы, а сила наша — в любви к нашей Родине. И как раз в этом месте мы создаем “Аллею России”, аллею, которая должна показать нашу общую любовь к нашей большой родине — России и к нашей малой родине, к месту, где мы родились».

Министр отметил, что создание «Аллеи России» в Волгограде стало «одним из самых ярких мероприятий большого Года экологии и особо охраняемых территорий». «Защищая нашу Родину, мы защищаем нашу природу», — добавил Донской.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что во вторник завершился только первый этап создания парка «Аллея России». «Берем на себя обязательство полностью обустроить эту аллею к 9 мая 2018 года — года 75-летия победы в Сталинградской битве. Мы привлечем к этой работе коммерческие структуры меценатов просто неравнодушных людей», — подчеркнул глава региона.

Донской, Бочаров и другие почетные гости высадили на Алле России саженцы кустов сирени как символ цветка Победы.

«Аллея России».

«Аллея России» у подножия Мамаева кургана разбита на площади 1,25 га и насчитывает около 350 саженцев деревьев и кустарников. Протяженность и изогнутость аллеи географически повторяет очертание главной водной артерии России — реки Волги. Аллею обрамляют традиционные для России породы деревьев — рябина, береза, а также клен серебристый. Количество кленов — 85 деревьев — соответствует числу регионов России. Стоимость работ по созданию аллеи в Волгограде составляет около 30 млн рублей.

Реконструкция Мамаева кургана завершится в 2018 году. В результате на юго-восточной стороне кургана появится парковая зона с клумбами, деревьями, велосипедными и пешеходными дорожками, а также садовая мебель, адаптированная для маломобильных граждан, а на «Аллее России» будет установлен памятный знак.

«Аллея России» — всероссийская эколого-патриотическая акция, организованная Минприроды РФ в 2014 году. Парковые зоны этого проекта уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске.

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