День Победы в Одессе: задержаны уже 15 человек
Задержанные использовали и распространяли запрещенную символику, хулиганили.
Задержанные использовали и распространяли запрещенную символику, хулиганили.
В Одессе задержаны уже 15 участников массовых акций ко Дню Победы над нацизмом. Об этом сообщает
Сообщается, что задержанные использовали и распространяли запрещенную символику, хулиганили.
«В отделы полиции г. Одессы уже доставлены 15 граждан за совершение различных правонарушений, среди которых: использование запрещенной символики, распространение запрещенной полиграфической продукции, мелкое хулиганство и тому подобное. По всем фактам проводятся проверки», — сказано в сообщении.
Сегодня на улицах города и Одесской области несут службу более 3 тыс. правоохранителей.
По последним данным полиции, по всей стране за нарушения порядка задержаны около полусотни человек, пострадали 8 полийцеских. Напомним, что столкновения сегодня произошли в Днепре, Киеве, Николаеве и Запорожье. В Киеве задержаны 25 человек, пострадал полицейский. Еще один полицейский пострадал в Запорожье. В Днепре пострадали 6 полицейских и 8 участников массовых акций, 15 человек задержаны.