День Победы в Одессе: задержаны уже 15 человек

В Одессе задержаны уже 15 участников массовых акций ко Дню Победы над нацизмом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

В Днепре в результате столкновений задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских

«В отделы полиции г. Одессы уже доставлены 15 граждан за совершение различных правонарушений, среди которых: использование запрещенной символики, распространение запрещенной полиграфической продукции, мелкое хулиганство и тому подобное. По всем фактам проводятся проверки», — сказано в сообщении.

Сегодня на улицах города и Одесской области несут службу более 3 тыс. правоохранителей.

По последним данным полиции, по всей стране за нарушения порядка задержаны около полусотни человек, пострадали 8 полийцеских. Напомним, что столкновения сегодня произошли в Днепре, Киеве, Николаеве и Запорожье. В Киеве задержаны 25 человек, пострадал полицейский. Еще один полицейский пострадал в Запорожье. В Днепре пострадали 6 полицейских и 8 участников массовых акций, 15 человек задержаны.