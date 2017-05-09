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14:59 (мск), источник: 112.ua

День Победы в Одессе: задержаны уже 15 человек

Задержанные использовали и распространяли запрещенную символику, хулиганили.

Источник: 112.ua

В Одессе задержаны уже 15 участников массовых акций ко Дню Победы над нацизмом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Сообщается, что задержанные использовали и распространяли запрещенную символику, хулиганили.

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«В отделы полиции г. Одессы уже доставлены 15 граждан за совершение различных правонарушений, среди которых: использование запрещенной символики, распространение запрещенной полиграфической продукции, мелкое хулиганство и тому подобное. По всем фактам проводятся проверки», — сказано в сообщении.

Сегодня на улицах города и Одесской области несут службу более 3 тыс. правоохранителей.

По последним данным полиции, по всей стране за нарушения порядка задержаны около полусотни человек, пострадали 8 полийцеских. Напомним, что столкновения сегодня произошли в Днепре, Киеве, Николаеве и Запорожье. В Киеве задержаны 25 человек, пострадал полицейский. Еще один полицейский пострадал в Запорожье. В Днепре пострадали 6 полицейских и 8 участников массовых акций, 15 человек задержаны.

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