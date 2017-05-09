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19:56 (мск), источник: АиФ Казань

На площади Тысячелетия прошел парад Победы

Торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году прошли под стенами Казанского кремля.

Парад Победы прошел в Казани 9 мая на площади Тысячелетия. В этот день площадь была перекрыта для движения.

В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также ветераны ВОВ.

Республиканский парад сопровождался прямыми включениями с Красной площади в Москве, где россиян поздравил с Днем Победы президент РФ Владимир Путин.

«Уважаемые участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Республики Татарстан. От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!», — обратился он к участникам Парада.

«Наша священная обязанность — сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы не допустим забвения героев», — отметил в своей речи президент РТ Рустам Минниханов. — Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваше мужество и безграничная любовь к Родине, жизненная мудрость и неиссякаемая энергия — пример для всех нас. Крепкого вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

Сразу после торжественной речи началось проходение войск Казанского гарнизона. В параде приняли участие юные суворовцы и юнармейцы из 94 казанской гимназии, курсанты Танкового училища и юридического института МВД, сотрудники МВД, МЧС, УФСИН, студентки Казанского медуниверситета (в годы войны на фронт из вуза ушли более 2000 медиков). После этого состоялся проезд военной и специализированной техники, а также ретроавтомобилей автоклуба «ГАЗ-21». Мероприятие продолжилось концертом. В 15.00 в Казани начнется марш Бессмертного полка.

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