На площади Тысячелетия прошел парад Победы

Парад Победы прошел в Казани 9 мая на площади Тысячелетия. В этот день площадь была перекрыта для движения.

В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также ветераны ВОВ.

Республиканский парад сопровождался прямыми включениями с Красной площади в Москве, где россиян поздравил с Днем Победы президент РФ Владимир Путин.

«Уважаемые участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Республики Татарстан. От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!», — обратился он к участникам Парада.

«Наша священная обязанность — сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы не допустим забвения героев», — отметил в своей речи президент РТ Рустам Минниханов. — Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваше мужество и безграничная любовь к Родине, жизненная мудрость и неиссякаемая энергия — пример для всех нас. Крепкого вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой.