На площади Тысячелетия прошел парад Победы
Торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году прошли под стенами Казанского кремля.
Торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году прошли под стенами Казанского кремля.
Парад Победы прошел в Казани 9 мая на площади Тысячелетия. В этот день площадь была перекрыта для движения.
В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин,
Республиканский парад сопровождался прямыми включениями с Красной площади в Москве, где россиян поздравил с Днем Победы президент РФ Владимир Путин.
«Уважаемые участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Республики Татарстан. От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!», — обратился он к участникам Парада.
«Наша священная обязанность — сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы не допустим забвения героев», — отметил в своей речи президент РТ Рустам Минниханов. — Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваше мужество и безграничная любовь к Родине, жизненная мудрость и неиссякаемая энергия — пример для всех нас. Крепкого вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой.
Сразу после торжественной речи началось проходение войск Казанского гарнизона. В параде приняли участие юные суворовцы и юнармейцы из 94 казанской гимназии, курсанты Танкового училища и юридического института МВД, сотрудники МВД, МЧС, УФСИН, студентки Казанского медуниверситета (в годы войны на фронт из вуза ушли более 2000 медиков). После этого состоялся проезд военной и специализированной техники, а также ретроавтомобилей автоклуба «ГАЗ-21». Мероприятие продолжилось концертом. В 15.00 в Казани начнется марш Бессмертного полка.