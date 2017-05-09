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14:53 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве продолжается ожесточенное противостояние между активистами ОУН и полицией

В столице во время попытки вывести из здания задержанных активистов добровольческого батальона ОУН между правоохранителями и активистами произошли столкновения.

Источник: Telegraf.com.ua

Правоохранители окружили автомобиль с задержанными ОУНовцами и пытались вывезти их из здания на улице Ивана Мазепы, 6а. Активисты заблокировали автобус и не давали ему проехать. Когда автомобиль начал двигаться, между активистами и правоохранителями произошла драка, в результате которой несколько активистов были травмированы. Сразу им оказали помощь медработники и представители Красного Креста, дежурившие недалеко. Затем автомобиль с задержанными отбыл. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Позже колонна активистов добровольческого батальона ОУН, которая устроила столкновение с правоохранителями на улице Ивана Мазепы, 6а, подошла к зданию районного отделения внутренних дел (РОВД) в г. Киеве, куда, по предварительным данным, привезли 22 задержанных. Около 30 активистов пришло под здание Печерского управления полиции по улице Московской. Сейчас здание окружено правоохранителями. Столкновений между правоохранителями и активистами пока не происходило.

Известно, что ОУНовцы требуют от правоохранителей отпустить 22 задержанных побратимов. Среди активистов находится глава добровольческой организации ОУН Николай Кохановский.

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