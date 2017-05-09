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14:53 (мск), источник: СуперОмск

На Соборной площади парадом прошли воины Омского гарнизона

9 мая в честь 72-й годовщины Великой Победы, на Соборной площади состоялось торжественное построение войск Омского гарнизона, парад символов боевых знамён, соединений и воинских частей, сформированных в годы войны на территории Омского Прииртышья.

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10
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В ложе для почетных гостей расположились губернатор Виктор Назаров, спикер Заксобрания Владимир Варнавский, сенатор СФ от Омской области Елена Мизулина, митрополит Омский и Таврический Владимир и другие официальные лица.

Перед началом торжественного построения воинское мастерство продемонстрировали представители сегодняшнего поколения защитников Отечества. Многочисленные зрители смогли увидеть показательные выступления военнослужащих 242 учебного центра ВДВ и роты почетного караула Омского автобронетанкового инженерного института.

Вначале проехал парадный кортеж из машин с фронтовиками, сопровождаемый кадетами. На площадь внесли штандарты легендарных воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Омской области: Среди них — 308-я Гуртьевская дивизия, -362-я стрелковая Верхнеднепровская дивизия, 364-я стрелковая Тосненская дивизия, 282-я стрелковая Тартуская дивизия, 75-я отдельная добровольческая стрелковая бригада. Они прошли боевой путь от Подмосковья до Берлина.

Отдельной колонной по площади проследовали ретро-автомобили с артиллерийскими орудиями и танк Т-34, оказавший огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Торжественным маршем прошёл парадный расчет ветеранов боевых действий.

Парад войск Омского гарнизона открыла рота почетного караула Омского автобронетанкового инженерного института Вооруженных Сил Российской Федерации. Маршем перед ветеранами прошли офицеры и солдаты 33-й гвардейской Ракетной Армии, военнослужащие отдельной эскадрильи Воздушно-Космических Сил РФ, воспитанники Омского кадетского корпуса, курсанты учебного центра Воздушно-десантных войск России, Речного училища, военнослужащие 48 — ой отдельной железнодорожной бригады, УФСИН по Омской области, спасатели МЧС, курсанты специального факультета Омского автобронетанкового института, казаки Омского отдельского казачьего общества, подразделение Юнармии.

Торжество продолжилось шествием «Бессмертного полка» — в этот акция собрала более 50 тысяч омичей.

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