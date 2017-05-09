Жителю Нижнекамска выпала честь вынести Знамя Победы на Красную площадь в Москве

Своеобразным «героем» торжественного мероприятия стал 22-летний Алексей Фокеев, сообщается на сайте Нижнекамского района.

На место знаменосца претендовали более 15 человек. По словам Фокеева, это был самый сложный конкурс за всю его службу.

Напомним, на параде Победы выступил с речью Президент РФ Владимир Путин, который заявил, что российский народ покорить невозможно.