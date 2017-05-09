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17:38 (мск), источник: Volga News

В колонне «Бессмертного полка» прошло более 45 тыс. самарцев

В вторник, 9 мая, Самарская область отмечает День Великой Победы. Одним их самых сильных и трогательных событий праздника стал проход по площади им. Куйбышева участников акции «Бессмертный полк».

Колонна начала свое шествие в 11:00 от улицы Льва Толстого. К плотному строю однополчан присоединился и глава региона Николай Меркушкин с портретом своего дяди, майора Григория Яковлевича Меркушкина.

Под песню Расула Гамзатова и Яна Френкеля «Журавли» участники двинулись на площадь. Всего в акции приняло участие 45 тыс. жителей региона. Высоко поднимая портреты своих героев, люди не могли сдержать слез. Трибуны встречали проходивших аплодисментами и криками: «Слава народу-победителю!», «Вечная слава павшим», протягивали навстречу руки с фронтовыми фотографиями своих родных.

Поравнявшись с памятником Куйбышева, полк остановился. В прямом эфире участники полка и все присутствующие услышали речь президента страны Владимира Путина, закончившуюся минутой молчания.

После этого шествие продолжилось по ул. Молодогвардейской. По дороге однополчане делились историями своих героев. О судьбе дяди рассказал и глава региона Николай Меркушкин.

Григорий Яковлевич Меркушкин попал на фронт в 1941 году, командовал ротой, батальоном, получил два сильнейших ранения, из-за которых практически не мог передвигаться. «Он рассказывал, какие страшные лишения терпели солдаты — они проходили километры по колено в грязи, страдали от недостатка пищи и сна. Вынести все это было тяжелее, чем даже пойти в атаку», — сказал губернатор.

Но Григорий Яковлевич не жаловался на судьбу. Тяготы и раны он считал чем-то само собой разумеющимся — на войне не бывает иначе. Вернувшись с фронта, он с головой окунулся в мирную жизнь.

«В 27 лет он стал министром образования Мордовской АССР, а в 29 получил орден Ленина за внедрение 7-летней образовательной системы», — рассказал Меркушкин. В последние годы его дядя работал в Мордовском государственном университете — сначала ректором, потом преподавателем.

Григорий Яковлевич умер в 60 с небольшим лет — дали знать о себе многочисленные травмы. «Я искренне благодарен этому человеку — за мужество, стойкость, воспитание и отношение ко мне. Сегодня мне очень важно было пронести его портрет среди тысяч героев, которые также ковали нашу победу», — поделился Николай Меркушкин.

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