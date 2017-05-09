Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Часть россиян предложили лишить пенсии
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
15:15 (мск), источник: Om1.ru

Старшеклассники и кадеты Омска будут нести вахту памяти у Вечного огня

Почетный караул будет работать в дни государственных праздников и памятных дат.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омске 9 мая открыт Пост № 1 у Вечного огня в Парке Победы. С сегодняшнего дня старшеклассники, кадеты, представители патриотических организаций и военнослужащие Омского гарнизона будут нести вахту памяти в дни всех государственных праздников и памятных дат в истории Отечества.

Сегодня, 9 мая, часовые впервые заступили на почётную вахту и Пост № 1 был объявлен открытым. Официальная делегация во главе с губернатором Омской области Виктором Назаровым возложила венок и цветы к Вечному огню. После этого все присутствующие почтили павших героев минутой молчания, а затем раздался троекратный оружейный залп.

Напомним, в общей сложности в годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч земляков. В регионе было сформировано 6 стрелковых, две кавалерийские дивизии, добровольческая стрелковая бригада, отдельная морская стрелковая бригада, другие воинские части. Более половины из них, 152 тысячи, погибли на войне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Бессмертный полк» по-семейному: только Мизулина и Новоселов дошли до конца
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России
Минобороны опровергло данные о казни военного из РФ в Сирии
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
В Южной Корее завершились досрочные выборы президента
Bloomberg: Трамп разочаровался в преемнике Флинна
Спорт
Капитан, улыбнитесь: итоги старта ЧМХ-2017 Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь