Старшеклассники и кадеты Омска будут нести вахту памяти у Вечного огня

В Омске 9 мая открыт Пост № 1 у Вечного огня в Парке Победы. С сегодняшнего дня старшеклассники, кадеты, представители патриотических организаций и военнослужащие Омского гарнизона будут нести вахту памяти в дни всех государственных праздников и памятных дат в истории Отечества.

Сегодня, 9 мая, часовые впервые заступили на почётную вахту и Пост № 1 был объявлен открытым. Официальная делегация во главе с губернатором Омской области Виктором Назаровым возложила венок и цветы к Вечному огню. После этого все присутствующие почтили павших героев минутой молчания, а затем раздался троекратный оружейный залп.

Напомним, в общей сложности в годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч земляков. В регионе было сформировано 6 стрелковых, две кавалерийские дивизии, добровольческая стрелковая бригада, отдельная морская стрелковая бригада, другие воинские части. Более половины из них, 152 тысячи, погибли на войне.