В Башкирии 10 мая ожидаются грозы и сильный ветер

Первый рабочий день после длительных праздников выдастся пасмурным. Как сообщает МЧС по РБ, в Башкирии будет облачно и дождливо, местами ожидаются грозы. Кроме того, по-прежнему не утихает сильный ветер: порывами до 18 м/с.

При этом в регионе будет тепло: даже ночью столбик термометра не упадет ниже +6, а днем синоптики обещают все 20 плюсовых.

Что касается Уфы — примерно такая же картина. Ночью в столице пройдет дождь, небо прояснится лишь к полудню. Среда будет теплой: +10…+14 по Цельсию. Такого ветра, как по региону, не ждите — не больше 3 м/с. Но вот зонтик с собой прихватить не забудьте!