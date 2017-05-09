В Параде Победы в Воронеже задействовали 29 боевых машин

В военном параде, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 1850 человек. Парад начался на площади Ленина в 10:00 вторника, 9 мая. По главной площади города проехала моторизированная колонна военной техники из 29 боевых машин.

В колонну машин, предназначенных для управления войсками оперативного и тактического звена, вошли 120-мм самоходные минометные установки «Нона-СВК», машины ракетного тактического комплекса «Точка-У», бронированная машина «Тигр» концерна «ГАЗ», БТР-82 (принят на вооружение в 2013 году), БТР-80.

Парад принимал исполняющий обязанности командующего, начальник штаба 20-й гвардейской общевойсковой армии генерал-майор Сергей Кисель. Участниками парада стали офицеры управления общевойсковой армии Западного военного округа, офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, институтов МЧС и МВД, института УФСИН, отряд юнармейцев. С трибуны за парадом наблюдали ветераны.

— Мне не было и 16 лет, когда меня призвали на войну. Я служил в контрразведке «СМЕРШ». Воевал как обычный солдат, мое звание было засекречено. Даже жена не знала, что я был в «СМЕРШе». Я воевал в Румынии, Венгрии, Белоруссии, на Кавказе, — вспомнил 91-летний ветеран Николай Рязанцев в беседе с корреспондентом РИА «Воронеж».

На параде присутствовали представители власти. С поздравлением к ветеранам обратился губернатор Алексей Гордеев.

— Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, учимся у вас искренней любви к отечеству и жизни. Вы придаете нам сил, чтобы преодолевать трудности сегодняшнего дня и идти только вперед. Сегодня мы обязаны отстоять память войны и ее героев, чтобы священная память о том времени передать нашим потомкам, — сказал глава региона.

Алексей Гордеев назвал День Победы главным историческим событием для русского народа.

— Беспримерный подвиг поколения, разгромившего фашизм, всегда будет вызывать у нас огромную гордость и глубокое уважение. Воронежцы с первых дней войны добровольцами уходили на фронт. Они проявляли несгибаемую волю в жестоких боях под Сталинградом и Москвой, при обороне блокадного Ленинграда и штурме Берлина, на Курской дуге и сотнях безымянных высот. Ценой страшных потерь наши земляки отстояли Воронеж. Его освобождение — одна из героических страниц в истории страны, — отметил губернатор.

После выступления Алексея Гордеева собравшиеся почтили память павших солдат минутой молчания.