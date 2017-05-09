«Бессмертный полк» в Новосибирске установил рекорд массовости

Метро «Октябрьская» выпускало новые партии горожан, когда те, кто уже дошел до конечной точки маршрута «Бессмертного полка» — Дома офицеров — уже вернулись на исходные позиции. Холод и снег не испугали новосибирцев: к потоку полка, стартовавшему в 10.49, и через час все продолжали присоединяться новые участники.
Казалось, полку не будет конца (СМИ со ссылкой на организаторов называют цифру 270 тыс. человек.).
— Нет, не будет ему конца, — поддержал мою мысль 37-летний новосибирец Владимир Кучерявенко. — Мы с этими портретами еще весь день будем ходить. И салют вместе с дедами посмотрим.
Он сжимал в руках сразу два штендера. Он тоже, как я, ожидал товарищей у театра «Глобус», чтобы выступить в поход на центральную площадь. Причем, сразу видно, что штендеры у Володи самодельные: надпись к портрету распечатана на обычном черно-белом лазерном принтере и приклеена к фотографии на скотч. Ручки-рейки, похоже, куплены в отделе столярных изделий. Портреты на них тоже на скотче держатся.
— Дорого, наверное, заказать? — осторожно интересуюсь.
— Да руки на что?! — то ли спросил, то ли аргументировал мужчина.
В реке «Бессмертного полка» было много штендеров промышленного изготовления. Некоторое просто несли в руках большие и маленькие фотографии родственников в рамочках. Волонтеры группировали участников строго в колонну, не давая народу расползтись по магистрали. Второе кольцо — полицейские. Третье — оранжевые ограждения. Чем ближе к голове колонны, тем жестче оцепление.
Новосибирцев даже пугали тем, что пройти в полку может исключительно тот, кто несет штендер. Бред, конечно. А если портрет воина один на всю семью? Ну, бывает так, сохранилась единственная фотография. Зря пугали.
В колонну спокойно можно было встать и с крошечной пожелтевшей фотокарточкой.
А с неба падал снег. Вернее, не падал, а стремительно несся в лицо. Парадный день в Новосибирске не очень подружился с погодой. Солнце сменялось черными тучами. Теплый ветер — ледяным. Подмерзая, народ то и дело лепился в длинную очередь в бесплатный биотуалет возле «Глобуса». Это устроители мероприятия продумали правильно.
Подсуетились граждане, желающие немного заработать на праздничке. То и дело попадались на глаза изрядно потрепанные личности и мигранты, предлагающие купить миниатюрную имитацию Знамени Победы по 50 рублей.
— Извините, у вас иголочки не будет? — спрашивает пожилая женщина. — В магазине бесплатно дали Георгиевскую ленточку, а как ее прикрепить?
Нет, увы или зря, но иголок в карманах не ношу, думаю про карманы и вообще по безопасность в этот день. В поток «Бессмертного полка можно было влиться совершенно свободно в самом его начале. Потом сделать это было труднее. Хотя, мы нашли ничтожную лазейку и попали практически в самую голову колонны, было любопытно посмотреть на курсантов, возглавляющих процессию. Здесь уже волонтеры, натурально сцепившись руками, не давали встать в строй и тем, кто был в нем, не давали выйти. Шеренги идущих корректировали по ширине.
А вот чтобы попасть в шествие на площади Ленина, об этом не могло быть и речи. Путь к трибунам лежал уже через стойки металлоискателя. Еще бы, здесь находилось в этот момент самое ценное — немногочисленный ветеранский полк, живые свидетели, настоящие герои праздника. Женщин закутали в голубые пледы. Мужчины мужественно подставляли лицо и орденоносные груди ледяному ветру.
Над головой загрохотало. Спустя несколько секунд, пролетела пара военных вертолетов. За ними два Су. Полк замер. Машины летели так низко, что можно было их рассмотреть. В это время на площади проходят демонстранты в национальных нарядах.
Напоминание о том, что Победа — одна на всех, что ковали ее с одинаковой отвагой все те народы, которые жили в Советском Союзе. Кажется, сегодня представители всех республик живут на территории Новосибирской области. С нами рядом идет семья армян. Мы увидели группу молодых мужчин из Средней Азии. Ребята, похоже, из тех, кого называют «гастарбайтерами». Они в руках тоже несут штендеры. «Бессмертный полк», родившийся лет пять назад в Сибири, теперь шагает в день 9 мая по улицам десятков разных стран.
Ощущение. Меня как-то спросили, зачем это нужно — «Бессмертный полк»? И я решила сама понять, что там, внутри этого шествия, можно понять, почувствовать. Почему это движение получило такую популярность?
Вот диктор гудит на всю площадь: «Почти память тех, кто в боях не пощадил своей жизни…» И портреты, портреты, портреты. Участники поворачивают их зачем-то к трибунам. То есть, как бы солдаты, идущие строем, берут равнение на командующего парадом. И эти портреты как бы равнялись… Эти воины, которых нет уже больше 70-ти лет на земле, они в этот момент были здесь. Сначала стало даже как-то не по себе, а потом слезы так и покатились по щекам. Ручьем. Иду и думаю: ведь как же они все, молодые, красивые, веселые и грустные, простые парни и девушки, им бы тогда любить… Они закрыли нас грудью. Всех нас, сегодня живущих. Идущих в этом полку или оставшихся дома — по телевизору прямую трансляцию по ОТС можно было смотреть, и не мерзнуть совсем.
Да разве холодно, разве это холодно? Всего плюс 4−6 (синоптики снова надули).