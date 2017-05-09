«Бессмертный полк» в Новосибирске установил рекорд массовости

Источник: VN.ru

Метро «Октябрьская» выпускало новые партии горожан, когда те, кто уже дошел до конечной точки маршрута «Бессмертного полка» — Дома офицеров — уже вернулись на исходные позиции. Холод и снег не испугали новосибирцев: к потоку полка, стартовавшему в 10.49, и через час все продолжали присоединяться новые участники. Казалось, полку не будет конца (СМИ со ссылкой на организаторов называют цифру 270 тыс. человек.). — Нет, не будет ему конца, — поддержал мою мысль 37-летний новосибирец Владимир Кучерявенко. — Мы с этими портретами еще весь день будем ходить. И салют вместе с дедами посмотрим.

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Он сжимал в руках сразу два штендера. Он тоже, как я, ожидал товарищей у театра «Глобус», чтобы выступить в поход на центральную площадь. Причем, сразу видно, что штендеры у Володи самодельные: надпись к портрету распечатана на обычном черно-белом лазерном принтере и приклеена к фотографии на скотч. Ручки-рейки, похоже, куплены в отделе столярных изделий. Портреты на них тоже на скотче держатся.

— Дорого, наверное, заказать? — осторожно интересуюсь.

— Да руки на что?! — то ли спросил, то ли аргументировал мужчина. В реке «Бессмертного полка» было много штендеров промышленного изготовления. Некоторое просто несли в руках большие и маленькие фотографии родственников в рамочках. Волонтеры группировали участников строго в колонну, не давая народу расползтись по магистрали. Второе кольцо — полицейские. Третье — оранжевые ограждения. Чем ближе к голове колонны, тем жестче оцепление. Новосибирцев даже пугали тем, что пройти в полку может исключительно тот, кто несет штендер. Бред, конечно. А если портрет воина один на всю семью? Ну, бывает так, сохранилась единственная фотография. Зря пугали.

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В колонну спокойно можно было встать и с крошечной пожелтевшей фотокарточкой. А с неба падал снег. Вернее, не падал, а стремительно несся в лицо. Парадный день в Новосибирске не очень подружился с погодой. Солнце сменялось черными тучами. Теплый ветер — ледяным. Подмерзая, народ то и дело лепился в длинную очередь в бесплатный биотуалет возле «Глобуса». Это устроители мероприятия продумали правильно.

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Подсуетились граждане, желающие немного заработать на праздничке. То и дело попадались на глаза изрядно потрепанные личности и мигранты, предлагающие купить миниатюрную имитацию Знамени Победы по 50 рублей. — Извините, у вас иголочки не будет? — спрашивает пожилая женщина. — В магазине бесплатно дали Георгиевскую ленточку, а как ее прикрепить?

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Нет, увы или зря, но иголок в карманах не ношу, думаю про карманы и вообще по безопасность в этот день. В поток «Бессмертного полка можно было влиться совершенно свободно в самом его начале. Потом сделать это было труднее. Хотя, мы нашли ничтожную лазейку и попали практически в самую голову колонны, было любопытно посмотреть на курсантов, возглавляющих процессию. Здесь уже волонтеры, натурально сцепившись руками, не давали встать в строй и тем, кто был в нем, не давали выйти. Шеренги идущих корректировали по ширине.

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