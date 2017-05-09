Акцию «Бессмертный полк» поддержали почти 44 тыс воронежцев
Участников шествия не испугала пасмурная погода.
Участников шествия не испугала пасмурная погода.
В патриотической акции «Бессмертный полк», посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 43,8 тыс. воронежцев, сообщил руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк» в Воронежской области Максим Елизаров корреспонденту РИА «Воронеж». Шествие стартовало с улицы Дзержинского. Горожане несли фотографии своих родных и близких, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.
По словам Максима Елизарова, акция «Бессмертный полк» прошла в Воронеже в четвертый раз. С каждым год количество участников шествия увеличивается.
— У нас новый рекорд по количеству участников. В 2016 году в акции «Бессмертный полк» участвовали 39, 8 тыс. человек, а в этом году — на 4 тыс. больше. Пришли пожилые люди, молодежь, семьи с маленькими детьми, и это несмотря на пасмурную, холодную погоду, — отметил Максим Елизаров.
Колонна «Бессмертного полка» прошла по улице Плехановская, площади Ленина и проспекту Революции. Конечной точкой шествия стала площадь Победы, где горожане возложили цветы к Вечному огню.
В 2017 году впервые в составе «Бессмертного полка» прошла колонна потомков бойцов Воронежского добровольческого полка и сводного отряда народного ополчения Воронежа.