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15:51 (мск), источник: Известия.Ру

Президент РФ Путин принимает участие в шествии «Бессмертный полк»

Президент прошел с ним до Васильевского спуска.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертный полк» на Красной площади, президент прошел с ним до начала Васильевского спуска.

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В руках российский лидер держал портрет своего отца. Рядом с президентом России шли актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин, сообщает «РИА Новости».

Дойдя до конца Красной площади, Владимир Путин попрощался с участникам шествия и прошел через Спасскую башню в Кремль.

9 мая россияне отмечают 72-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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