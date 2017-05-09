Президент РФ Путин принимает участие в шествии «Бессмертный полк»

Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертный полк» на Красной площади, президент прошел с ним до начала Васильевского спуска.

В руках российский лидер держал портрет своего отца. Рядом с президентом России шли актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин, сообщает «РИА Новости».

Дойдя до конца Красной площади, Владимир Путин попрощался с участникам шествия и прошел через Спасскую башню в Кремль.

9 мая россияне отмечают 72-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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