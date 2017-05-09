В московских аэропортах задержаны или отменены 30 рейсов
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — В московских аэропортах во вторник днем задержан 21 рейс, еще девять отменено, сообщается на портале Яндекс. Расписание.
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — В московских аэропортах во вторник днем задержан 21 рейс, еще девять отменено, сообщается на портале Яндекс. Расписание.
Согласно данным сервиса, в аэропортах столицы задержаны или отменены 30 рейсов, среди них — 5 рейсов задержано и два отменено в «Домодедово», еще 16 рейсов задержано и семь отменено в «Шереметьево».