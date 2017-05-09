14-летний школьник из Мангистау в шестой раз выиграл автомобиль на скачках
В Атырауской области на байге разыграли автомобиль, который по итогам соревнований выиграл Багдаулет Мендыбаев из Мангистауской области.
В Атырауской области на байге разыграли автомобиль, который по итогам соревнований выиграл Багдаулет Мендыбаев из Мангистауской области.
В Атырауской области на байге разыграли автомобиль.
Победитель турнира -14-летний школьник из Мангистау.
Первое место в
Посмотреть на скачки пришли более трёх тысяч человек.
Соревнования по
В гонке принимали участие команды с запада Казахстана — сборные ЗКО, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областей.
«Это событие мы приурочили к 72-летию Дня Победы. Нас активно поддержали жители района, сразу же нашлись предприниматели, которые помогли с призовым фондом», — рассказал аким Махамбетского района Алимухамед Куттымуратулы.
Серебряные и бронзовые призёры
В соревнованиях по кокпару всех обошла сборная Махамбетского района — спортсмены получили первый приз в 400 тысяч тенге.