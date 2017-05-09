14-летний школьник из Мангистау в шестой раз выиграл автомобиль на скачках

Первое место в аламан-байге занял 14-летний Багдаулет Мендыбаев из Мангистауской области. Как признался юный спортсмен, в подобных соревнованиях он участвует уже 3 года, и в 11 лет выиграл свой первый автомобиль. За победу в этой байге Багдаулет получил «УАЗ-Патриот». По словам победителя это его шестой призовой автомобиль за три года.

Посмотреть на скачки пришли более трёх тысяч человек.

Соревнования по аламан-байге и кокпару проходили в Махамбетском районе Атырауской области. Призы между собой разыграли 100 участников, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

В гонке принимали участие команды с запада Казахстана — сборные ЗКО, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областей.

«Это событие мы приурочили к 72-летию Дня Победы. Нас активно поддержали жители района, сразу же нашлись предприниматели, которые помогли с призовым фондом», — рассказал аким Махамбетского района Алимухамед Куттымуратулы.

Серебряные и бронзовые призёры аламан-байги получили по 700 и 400 тысяч тенге соответственно.

В соревнованиях по кокпару всех обошла сборная Махамбетского района — спортсмены получили первый приз в 400 тысяч тенге.