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16:30 (мск), источник: РИА Новости

В Москве свыше 600 тысяч человек участвуют в акции «Бессмертный полк»

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, сообщает МВД России.

Источник: РИА "Новости"
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«В столице более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — говорится в сообщении.

По данным МВД России, участники продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка», они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» по всей России приняли участие около 12 миллионов человек.

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После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

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