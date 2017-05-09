В Москве свыше 600 тысяч человек участвуют в акции «Бессмертный полк»
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, сообщает МВД России.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, сообщает МВД России.
«В столице более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — говорится в сообщении.
По данным МВД России, участники продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка», они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» по всей России приняли участие около 12 миллионов человек.
После этого было создано общероссийское общественное
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих