В Москве свыше 600 тысяч человек участвуют в акции «Бессмертный полк»

«В столице более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — говорится в сообщении.

По данным МВД России, участники продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка», они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» по всей России приняли участие около 12 миллионов человек.