United Airlines отправила пассажирку в Сан-Франциско вместо Парижа

Женщина должна была совершить перелет из американского города Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Париж, однако незадолго до вылета номер выхода изменили и Люси села на рейс до Сан-Франциско, сообщает издание.

Объявление об изменениях было сделано в аэропорту на английском языке, которого Люси не знает, в то время как аналогичного оповещения на ее родном французском не прозвучало. Оповещения по электронной почте авиакомпания также не прислала, отмечает Daily Mail.

Уже на борту самолета Люси обнаружила, что ее место занято. Она показала посадочный талон стюардессе, но та не обратила внимание на данные о рейсе и предложила женщине занять другое место.