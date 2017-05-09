«Бессмертный полк» собрал более 30 тысяч красноярцев

В Красноярске в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2017 года приняли участие порядка 32 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Колонна «Бессмертного полка» начала формироваться в полдень на проспекте Мира. В 13:00 по местному времени колонна начала движение по центральной улице в сторону площади Мира.

Губернатор края Виктор Толоконский вместе c женой и внуком нес портрет своего отца — старшего лейтенанта Александра Яковлевича Толоконского.

«Именно так мы сохраняем жизнь наших воинов-победителей, наших родных. Вот портрет отца надо мной. Это означает, что он идет рядом с нами. Идет его сын с женой, его правнук. Мы из разных поколений, но мы вместе, и это навсегда», — прокомментировал он.

По завершении шествия на площади Мира прошел праздничный концерт. Студенческие коллективы подготовили хореографические и вокальные номера на военную тематику.

Всего в населенных пунктах Красноярского края в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 200 тысяч человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в Красноярске парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в 10:00 по местному времени, а шествие «Бессмертного полка» было назначено на 15:00. Однако часть желающих самостоятельно присоединилась к параду и прошла с фотографиями своих фронтовиков. «Мы считаем, что наши деды заслужили участвовать в параде», — заявили тогда участники утреннего шествия в социальных сетях.