Путин сыграет в хоккей в Сочи

Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка Сочи.

В матче традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея.

Напомним, что Владимир Путин был инициатором создания такой лиги и с тех пор он не раз выходил на лед в матчах российской «НХЛ». Вместе с главой государства в матче примут участие выйдут чиновники, губернаторы, бизнесмены, и, конечно же, легендарные хоккеисты.

Как сообщается на сайте «НХЛ», в команду, за которую сыграет президент («Звезды Ночной Лиги»), войдут: вратари — тульский губернатор Алексей Дюмин, знаменитый хоккеист Владимир Мышкин, игроки — министр обороны Сергей Шойгу, известные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Владимир Лутченко, Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Алексей Жамнов, Сергей Бабинов, Илья Бякин, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Ирек Гимаев, Игорь Болдин, Александр Голиков, Владимир Голиков, Виктор Шалимов.

В «Сборной Ночной Лиги» — Геннадий Тимченко — глава Совета директоров КХЛ, Аркадий Ротенберг — председатель правления Федерации хоккея России, подмосковный губернатор Андрей Воробьев, председатель Попечительского совета Ночной Лиги Владимир Потанин, президент Ночной Лиги Магомед Магомедов, бизнесмены Дмитрий Босов, Борис Ротенберг, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, генералы Андрей Ливенцов и Алексей Петров, а также народный артист России Игорь Бутман.

На следующий день глава государства продолжит работать в Сочи: состоятся переговоры президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Приоритетное внимание планируется уделить вопросам ближневосточного урегулирования. На повестке также ряд практических тем двусторонней повестки.

В режиме телемоста лидеры примут участие в церемонии открытия в Вифлееме Многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России.

Напомним, что в конце недели российский президент посетит Китай: в Пекине пройдет форум «Шелкового пути».