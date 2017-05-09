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16:27 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС предупреждает о заморозках в Калининградской области

Управление МЧС по Калининградской области предупреждает о заморозках.

Источник: Новый Калининград

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Калининградской области в ночь с 10 на 11 мая ожидается температура от 0 до минус 2С.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок, планировать отдых и работу на приусадебном участке с учетом резкого понижения температур.

Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.

Комментарии
1
Königsberg
когда выключали отопление в домах - о людях думали????
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