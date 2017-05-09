МЧС предупреждает о заморозках в Калининградской области

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Калининградской области в ночь с 10 на 11 мая ожидается температура от 0 до минус 2С.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок, планировать отдых и работу на приусадебном участке с учетом резкого понижения температур.

Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.