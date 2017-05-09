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18:55 (мск), источник: Sputnik.by

Митинг в Брестской крепости собрал около 25 тысяч человек

В День Победы в Бресте представили гимн «Бессмертного полка», в торжественных мероприятиях приняли участие около 25 тысяч брестчан и гостей города.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 9 мая — Sputnik. Ветераны войны и труда, военнослужащие Брестского гарнизона, представители общественных организаций, трудовых коллективов, а также руководство области и города приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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Колонна участников торжеств прошла по проспекту Машерова к Брестской крепости. Большую ее часть составляли участники патриотической акции «Беларусь помнит». Она собрала более 6 тысяч человек. В акции участвовали инициативные группы из Украины, Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Впервые к «Бессмертному полку» в Бресте присоединились представители Польши.

«Это еще не все родственники…».

Любовь Александровна пришла на праздник с внучкой и зятем. Женщина уже второй год приносит на акцию фотографию своего дедушки Федора Матвеева.

«Он погиб 2 марта 1942 года в Нижегородской области. В прошлом году была найдена его могила. Мы ездили — его правнук и я — внучка. Мама моя была очень рада, что нашли захоронение», — рассказала Любовь Александровна. Любовь Александровна уже второй год приносит на акцию фотографию своего дедушки.

Супруги Татьяна и Александр и их дочь Полина участвуют в шествии «Бессмертного полка» с его зарождения в Бресте. Сегодня они принесли четыре фотографии воевавших родственников.

«Один дедушка погиб под Москвой в 1942 году. Другой — погиб в последних числах апреля 1945 года под Кенигсбергом. Он был командир батальона разведки, один из первых зашел как разведчик в Вену. А отец мой, Сергей Дмитриевич, командовал батальоном под Сталинградом, девятнадцать лет ему было всего. Но это еще не все родственники… У нас тетя в партизанском отряде была, ей в косу заплетали донесения. И ее мама тоже там была. Сергея Дмитриевича мы помним еще. Буквально десять лет, как его нет. Он нам много про войну рассказывал. А про моего дедушку мама рассказывала. Когда началась война, ей было всего четыре года. Прадедушку моего фашисты замучили», — поделилась Татьяна.

Раисе Белобородовой о родственниках, сражавшихся на войне, рассказывал отец. На шествие она взяла его портрет. Раиса Белобородова присоединилась к «Бессмертному полку» с портретом отца.

«Мы уже третий год присоединяемся к акции. На фото — мой отец. Два его брата погибли во время войн. Старший, Степан Петрович — в Финскую. Младший погиб в 1944 году, ему было восемнадцать лет. Только призвали, и сразу погиб», — рассказала Раиса Николаевна.

На Брестчине — 1426 ветеранов.

После шествия в Брестской крепости прошел торжественный митинг. По данным УВД Брестского облисполкома, в нем приняли участие около 25 тысяч жителей Брестчины, в том числе и туристы из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.

Затем под прохождение «Бессмертного полка» по площади церемониалов состоялась премьера гимна «Марш Бессмертного полка» в исполнении брестского городского духового оркестра. Автор слов — брестчанин Михаил Туруновский, композитор — Виктория Бабаева из Санкт-Петербурга.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поздравил пришедших на праздник с Днем Победы и сообщил, что сегодня на Брестчине проживает 1426 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Наша общая задача: сделать все возможное, чтобы ветераны постоянно ощущали наше внимание и заботу. Прежде всего, это оказание адресной помощи, улучшение жилищных условий, решение бытовых вопросов ветеранов и пострадавших от последствий войн. Я уверен, что в нашей области ни один ветеран не будет обделен нашей заботой и поддержкой», — заявил Лис.

После митинга брестчан и гостей города ждала концертная программа в мемориальном комплексе, где выступили творческие коллективы, духовой оркестр Бреста, кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина. Праздничный концерт запланирован также в парке культуры и отдыха. День Победы в Бресте завершится салютом в 23:00.

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