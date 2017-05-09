По Верхней Пышме прошли 27 машин Великой Победы из Музея военной техники УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Самая многочисленная в мире колонна раритетной военной техники 9 мая прошла по улицам Верхней Пышмы — города-спутника Екатеринбурга, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На торжественное шествие в День Победы вышли 27 единиц раритетной военной техники, которую подготовил, отреставрировал и вывел крупнейший в России частный музей военно-технического профиля — Музей военной техники «Боевая слава Урала».

Технику поставили на ход мастера участка ремонта и реставрации военной техники АО «Уралэлектромедь»

Перед гостями предстал символ Победы — легендарный танк Т-34, средний трехбашенный танк Т-28, тяжелый танк ИС-2, истребитель вражеской бронетехники «Зверобой», знаменитая «Катюша», принимавшая участие в параде на Красной площади в 1945 году. Новинками торжественного шествия стали бронеавтомобиль БА-20, впервые примененный во время конфликта на реке Халхин-Гол, гусеничный тягач СТЗ-5, производство которого на Сталинградском тракторном заводе не прекращалось даже во время боев на улицах города на Волге.

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Как рассказал ранее корреспонденту ТАСС заместитель директора музея Кирилл Якимов, это будет самая большая историческая колонна в России 9 мая. «В России, а может и в мире, себе такого позволить не может никто», — сообщил он. В преддверие 9 мая музей отчитался о поступлениях новых экспонатов в 2016 году. «У нас уже более 400 крупных технических экспонатов: это машины, представляющие практически все рода войск, в том числе авиацию и флот. В 2016 году мы получили 74 единицы техники, как советской, так и поставляемой в СССР в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу. Ежемесячно в музей поступает от четырех до восьми экспонатов», — рассказал Якимов.

Помимо военной техники в торжественном шествии участвовали взрослые и дети