По Верхней Пышме прошли 27 машин Великой Победы из Музея военной техники УГМК
Колонна раритетной военной техники 9 мая на Урале стала самой многочисленной в мире.
Колонна раритетной военной техники 9 мая на Урале стала самой многочисленной в мире.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Самая многочисленная в мире колонна раритетной военной техники 9 мая прошла по улицам Верхней Пышмы —
Технику поставили на ход мастера участка ремонта и реставрации военной техники АО «Уралэлектромедь»
Перед гостями предстал символ Победы — легендарный танк Т-34, средний трехбашенный танк Т-28, тяжелый танк ИС-2, истребитель вражеской бронетехники «Зверобой», знаменитая «Катюша», принимавшая участие в параде на Красной площади в 1945 году. Новинками торжественного шествия стали бронеавтомобиль БА-20, впервые примененный во время конфликта на реке
Как рассказал ранее корреспонденту ТАСС заместитель директора музея Кирилл Якимов, это будет самая большая историческая колонна в России 9 мая. «В России, а может и в мире, себе такого позволить не может никто», — сообщил он.
В преддверие 9 мая музей отчитался о поступлениях новых экспонатов в 2016 году. «У нас уже более 400 крупных технических экспонатов: это машины, представляющие практически все рода войск, в том числе авиацию и флот. В 2016 году мы получили 74 единицы техники, как советской, так и поставляемой в СССР в годы Великой Отечественной войны по
В праздновании также участвуют более 80 воспитанников
Гостями Верхней Пышмы стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, труженики тыла, которые приехали из городов Свердловской области, где расположены предприятия УГМК: Ревды, Красноуральска, Серова, Краснотурьинска, Режа, Екатеринбурга, Сухого Лога.
После памятных митингов на площади возле здания Технического университета УГМК в «Вальсе Победы» закружились более 100 пар — ветераны войны и труда, студенты, школьники, горожане и молодые сотрудники «Уралэлектромеди». Впервые на площади прозвучали музыкальные символы эпохи: «На сопках Маньчжурии», «Ах, эти тучи в голубом», «Майский вальс», «Синий платочек», «Севастопольский вальс».