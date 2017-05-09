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16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведь напугал велосипедистов в Словакии

Медведь выбежал на пути участников любительского велозаезда в городе Малино Брдо, Словакия. Об этом сообщает The Daily Mail.

Видео было записано на камеру, встроенную в шлем одного из спортсменов.

Хищник выбежал к лесной дороге, но нападать на людей не стал и решил скрыться в лесу.

1 июня 2016 года в американском штате Монтана медведь растерзал велосипедиста.

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