Медведь напугал велосипедистов в Словакии
Медведь выбежал на пути участников любительского велозаезда в городе Малино Брдо, Словакия. Об этом сообщает The Daily Mail.
Медведь выбежал на пути участников любительского велозаезда в городе Малино Брдо, Словакия. Об этом сообщает The Daily Mail.
Видео было записано на камеру, встроенную в шлем одного из спортсменов.
Хищник выбежал к лесной дороге, но нападать на людей не стал и решил скрыться в лесу.
1 июня 2016 года в американском штате Монтана медведь растерзал велосипедиста.