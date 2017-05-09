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19:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобилисты Иркутска выстроились в надпись «9 мая»

Водители поздравили горожан с праздником необычным способом.

Автомобилисты Иркутска необычным образом поздравили горожан с Днем Победы: они выстроились в надпись «9 мая». Участие в акции приняло порядка 90 машин. Фото появилось в профиле Copter38 в Instagram. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Большинство мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершились в Иркутске. В областном центре состоялись праздничное шествие, торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, акция «Бессмертный полк» и многое другое.

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