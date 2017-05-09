Автомобилисты Иркутска выстроились в надпись «9 мая»
Водители поздравили горожан с праздником необычным способом.
Водители поздравили горожан с праздником необычным способом.
Автомобилисты Иркутска необычным образом поздравили горожан с Днем Победы: они выстроились в надпись «9 мая». Участие в акции приняло порядка 90 машин. Фото появилось в профиле Copter38 в Instagram. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Большинство мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершились в Иркутске. В областном центре состоялись праздничное шествие, торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, акция «Бессмертный полк» и многое другое.