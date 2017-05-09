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20:52 (мск), источник: dostup1.ru

«Бессмертный полк-2017» в Челябинске собрал более 70 тыс. человек

По всему Южному Уралу в акции приняли участие более 150 тыс. человек.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В Челябинске завершилась акция «Бессмертный полк-2017», участие в которой приняли более 70 тыс. человек. Это почти в 300 раз больше, чем четыре года назад, когда победное движение только начало зарождаться на Южном Урале. Люди шли семьями. Некоторые в исторической форме. В руках несли флаги, транспаранты и, конечно, портреты родственников — фронтовиков и тружеников тыла, их медали и ордена. У каждого своя история, связанная с историей нашей страны. Корреспондент Агентства новостей «Доступ» — о личных подвигах южноуральских героев.

«Мой отец — Сабирзянов Махмут Закирович — ушел на фронт в 1941 году, добровольцем. Попал под Ленинград в строительный отряд, наводили переправу, там получил контузию. Лежал в госпитале с одним военным начальником. Договорился, чтобы участвовать в регулярных частях. Дошел до Риги, получил тяжелейшее ранение, пришел инвалидом», — рассказывает 77-летний челябинец Камиль Махмутович. Он родился за три месяца до начала Великой Отечественной войны.

«Вся жизнь моего отца — война. В 41-м он поступил в летное военное училище, прошел, вернее, пролетел всю Великую Отечественную. Потом воевал в Корее и Египте — это локальные войны. Получил звание полковника запаса. Умер в 2014 году в возрасте 90 лет. А с моей мамой — смотрите, какая она была красавица, — познакомился на танцах в Челябинске. Забрал ее и увез на свою родину — в Башкирию», — рассказывает Игорь Хасанович.

Первоклассник Егор с гордостью несет портрет прадеда: признается, к сожалению, очень мало знает о его жизни и подвигах. «Моего прадеда звали Игорь Михайлович. Он родился в 1924 году, прошел всю войну. Его не стало в 1991-м. Мама помнит деда очень плохо, она была маленькой, а он жил в другом городе. Но мне даже достался подарок от него — медведь», — говорит Егор.

Тамара Ивановна с внуком Костей принимают участие в акции «Бессмертный полк» уже второй год подряд. И каждый раз не может сдержать слез.

«Наш дядя, дед и двоюродный брат воевали, и мы пришли сюда, чтобы почтить их память. Дядя служил на Дальнем Востоке. Когда под Курском началась заваруха, их перебросили туда, он погиб. Ему было всего 25 лет! Он был уже офицером. После “Бессмертного полка” дома будем вспоминать, пересматривать фотографии… А дед наш дошел до Кенигсберга, вернулся и прожил 92 года. Шесть лет назад умер», — рассказывает челябинка.

Еще одна женщина держит в руках портрет с большой подписью: «1926 — ЖИВ!!!». Она с волнением рассказывает историю своей семьи. «Это мой дядя. Он начал войну в 15 лет, с 1942 года. Так получилось. Его друг потом рассказывал, что однополчане берегли, прикрывали такого юного бойца. До 44 года прослужил, после чего его отправили в военное училище. Но он не стал продолжать военную карьеру — закончил Ленинградский оптико-механический институт, преподавал, работал с Сахаровым… Сейчас дядя — кандидат наук, он до сих пор живет на радость родным. Замечательная память и чувство юмора. Как наш папа второй», — поделилась участница акции.

Колонна прошла по главному проспекту Челябинска. Ее возглавляли первые лица города и области. Бойцы штаба «Бессмертного полка» пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы.

Глава региона пронес фотографию деда своей супруги. Ефрейтор Василий Егорович Рябов родился в 1899 году в Ивановской области, прошел три войны: начал боевой путь в советско-финской, с 1941 года сражался на фронтах Великой Отечественной, не дойдя 60 километров до Берлина, был отправлен на войну с Японией. Василия Егоровича демобилизовали в 1945 году, он вернулся к семье.

«Сегодня я испытываю чувство единения и гордости. В выражении “Пока мы их помним, они живы” и есть главная идея акции. Я готовился, чтобы сюда прийти с этим портретом, специально ездил за ним. Моя дочь несла этот портрет в “Бессмертном полку” в Москве два года назад, и я попросил у нее портрет, чтобы пройти с ним по Челябинску», — рассказал Борис Дубровский.

Как сообщили организаторы, в ряды полка встали более 150 тыс. жителей Челябинской области. В Челябинске протяженность маршрута составила более 2 километров

Сегодня на территории Южного Урала проживает более 36 тыс. ветеранов Великой Отечественной войной. Из них 1621 — участник и инвалид войны, 329 — жители блокадного Ленинграда, 612 — узники фашистских концлагерей, 26,5 тыс. — труженики тыла, 6536 — вдовы погибших (умерших) военнослужащих.

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